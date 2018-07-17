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Türkiye - İngiltere: 2 - 3 

SEİNAJOKİ,() STAT: Seinajoki HAKEMLER: Sandro Scharer, Bryngeir Valdimarsson, Alexandru Cerei, Petri Viljanen TÜRKİYE: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mert Yılmaz, Alpay Çelebi, Gökay Güney, Umut Güneş, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 73 Rahmetullah...

Türkiye - İngiltere: 2 - 3 

SEİNAJOKİ,()

STAT: Seinajoki
HAKEMLER: Sandro Scharer, Bryngeir Valdimarsson, Alexandru Cerei, Petri Viljanen
TÜRKİYE: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mert Yılmaz, Alpay Çelebi, Gökay Güney, Umut Güneş, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 73 Rahmetullah Berişbek), Abdülkadir Ömür, Ahmed Kutucu (Dk. 58 Doğukan Sinik), Muhayer Oktay, Metehan Güçlü, Güven Yalçın
İNGİLTERE: Ellery Balcombe, Dujon Sterling, Adam Lewis, Max Sanders (Dk. 79 Nya Kirby), Japhet Tanganga, Trevoh Chalobah, Elliot Embleton, Marcus Tavernler, George Hirst, Ben Brereton, Kelland Watts
GOLLER: Dk. 2 Güven Yalçın, Dk. 57 Metehan (Türkiye) -  Dk. 22 Japhet Tanganga, Dk. 45+2 Ben Brereton, Dk. 54Elliot Embleton (İngiltere)
SARI KARTLAR: Metehan Güçlü, Rahmetullah Berişbek (Türkiye) - Marcus Tavernier (İngiltere)
KIRMIZI KART: Dk. 90+3 Metehan Güçlü (Türkiye)

Türkiye, Finlandiya'da düzenlenen 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda son şampiyon İngiltere'ye 2-3 mağlup oldu. 
İngiltere'ye galibiyeti golleri 22'nci dakikada Tanganga, 45+2'nci dakikada Brereton ve 54'üncü dakikada Embleton atarken, Türkiye'nin golleri ise 2'nci dakikada Güven ve 57'nci dakikada Metehan'dan geldi.
Milliler, gruptaki ikinci maçında 20 Temmuz'da Fransa ile karşılaşacak.
 

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