Türkiye, ikinci gün sonunda 59 madalyaya ulaştı

Ercan ATA - BAKÜ /

4. İslami Dayanışma Oyunları'nın ikinci gün sonunda Türkiye, 20 altın, 24 gümüş ve 15 bronz olmak üzere toplam 59 madalyanın sahibi oldu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan ikinci gün finalleri sonunda milliler 59 madalya ikinci sırada yer alırken, listenin zirvesindeki ev sahibi Azerbaycan 24 altın, 17 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 50 madalyaya ulaştı.

Oyunlarda ikinci gün sonunda madalya tablosunda ilk 5 şöyle:

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam

1 Azerbaycan 24 17 9 50

2 Türkiye 20 24 15 59

3 Özbekistan 5 4 12 21

4 Endonezya 4 10 9 23

5 İran 4 5 8 17