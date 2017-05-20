Türkiye-Hollanda: 3-1 (20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası)

TURGUTLU'da devam eden 2017 FIVB 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Avrupa kıta elemeleri ikinci raunt mücadelesinde Türkiye F Grubu'ndaki ikinci maçında Hollanda'yı 3-1 yenerek ikinci galibiyetine imza attı.Millilerimiz, Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 25-13, 26-28, 25-11 ve 25-21'lik setlerle kazanmayı başardı. Gruptaki diğer karşılaşmada Rusya, Hırvatistan'ı 25-18, 25-11 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekibimiz, üçüncü ve son maçında yarın aynı salonda saat 18.00'de kendisi gibi ikide iki yapan Rusya ile karşılaşacak. Grubu lider bitiren takım, 14-23 Temmuz tarihlerinde Meksika’nın Boca del Rio kentinde düzenlenecek dünya şampiyonası finallerinde mücadele etmeye hak kazanacak.

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