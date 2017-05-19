Tuncel YILMAZ/TURGUTLU, () - 2017 FIVB 20 Yaş Altı Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri İkinci rauntta F Grubu'nda mücadele eden Türkiye, ilk maçında Hırvatistan’ı 3-0 yenerek elemelere galibiyetle başladı. Millilerimiz, Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı 25-13, 25-20 ve 25-22’lik setlerle kazanmayı bildi. Ay-yıldızlılar, yarın ikinci maçında aynı salonda saat 18.00’de Hollanda ile karşılaşacak. Gruptaki diğer karşılaşmada Rusya, Hollanda’yı 25-9, 25-19 ve 25-21’lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Türkiye-Hırvatistan: 3-0
Tuncel YILMAZ/TURGUTLU, () - 2017 FIVB 20 Yaş Altı Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri İkinci rauntta F Grubu'nda mücadele eden Türkiye, ilk maçında Hırvatistan’ı 3-0 yenerek elemelere galibiyetle başladı. Millilerimiz,...
19 Mayıs 2017 Cuma 19:58
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