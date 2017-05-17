Türkiye, halterde 7 madalya kazandı

ERCAN ATA / BAKÜ,() - AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın 5. gününde, halter müsabakaları son bulurken, Türkiye kadınlarda ikişer altın, gümüş ve bir bronz, erkeklerde birer altın ve bronz olmak üzere toplama 7 madalya elde etti.

Kadınlar 58 kiloda Sümeyye Kentli ve 53 kiloda Bediha Tunadağı altın, 48 kiloda Şaziye Erdoğan ile 75 kiloda Rabia Kaya gümüş, 48 kiloda Gamze Karakol bronz, erkeklerde 69 kiloda Daniyar İsmayilov altın ve 77 kiloda Celil Erdoğdu bronz madalya kazandı.