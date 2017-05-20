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Türkiye, güreşte 1 gümüş, 2 bronz aldı

4. İslami Dayanışma Oyunları'nın 8. gününde Türkiye, serbest güreşte bir gümüş ve 2 bronz olmak üzere 3 madalya elde etti. Bakü Haydar Aliyev Arena'da yapılan müsabakalarda, 86 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Selim Yaşar, final...

Türkiye, güreşte 1 gümüş, 2 bronz aldı

4. İslami Dayanışma Oyunları'nın 8. gününde Türkiye, serbest güreşte bir gümüş ve 2 bronz olmak üzere 3 madalya elde etti.
Bakü Haydar Aliyev Arena'da yapılan müsabakalarda, 86 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Selim Yaşar, final müsabakasında İranlı rakibi Hassan Yazdanicharati'ye mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
70 kiloda mücadele eden Zafer Dama ve 125 kiloda yarışan Salim Ercan ise bronz madalya kazandı.
Güreş branşı, kadınlar serbest kategorisinde yarın yapılacak 8 mücadeleyle sona erecek.

ERCAN ATA - BAKÜ  /

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