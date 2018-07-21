Türkiye, Güreş'te 6 madalya kazandı

İSTANBUL,()

İstanbul Bağcılar spor Salonu'nda düzenlenen 36'ncı Vehbi Emre Uluslararası Greko-Romen Güreş Turnuvası'nın 2'nci gününde Türkiye 1 altın, 3 gümüş, 2 bronz madalya olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.

55 Kilo finalinde Japon Tanokura Shota'yı mağlup eden Ekrem Öztürk altın madalya kazanan tek sporcu oldu. 63 kiloda Rahman Bilici, Azeri Taleh Mammadov'a, 72'de Murat Dağ Belarus'tan Pavel Liakh'a, 82 kiloda Emrah Kuş Gürcü Lasha Gobadze'ye finalde yenilerek gümüş madalyada kaldı. 72 kiloda Cengiz Aslan, Yunus Özel'i, 97 kiloda ise Süleyman Demirci Belarus'tan Alksandr Heabovik'i mağlup ederek bronz madalya kazandılar. Bu sonuçların ardından Türkiye, organizasyonun ikinci gününde 6 madalya tamamladı.

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