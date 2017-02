Türkiye Güreş Milli Takımı, Dünya Kupası'nda üçüncülük maçına çıkacak

2017 yılının ilk Uluslararası turnuvası olan Büyükler Serbest Güreş Dünya kupası maçları başladı. Güreşte dünyanın en iyi 8 takımının karşılaştığı turnuvanın ilk gününde Türkiye takım olarak ev sahibi İran'a yenilirken ikinci karşılaştığı Moğolistan takımını yendi.



TÜRKİYE AKGÜL VE DEMİRTAŞ'TAN MAHRUM OYNADI



16-17 Şubat tarihlerinde İran'ın Kermanşah kentinde düzenlenen 2017 Serbest Güreş Dünya Kupası müsabakalarının ilk günü tamamlandı. 8 sıklette yapılan müsabakalarda Türkiye istediği sonucu alamadı. Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül ile Olimpiyat üçüncüsü Soner Demirtaş sakatlığından dolayı katılamadığı turnuvada Türkiye Şampiyonu sporcuları İran'ın güreşçilerine karşı etkili olamayarak 8-0 yenildi. Turnuvada öğleden sonra Moğolistan takımıyla karşılaşan Milliler 5-3 galip geldi.



YARIN HİNDİSTAN İLE KARŞILAŞACAK



Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı yarın B grubunda yer alan Hindistan takımıyla karşılaşacak. Türkiye, Hindistan'ı takımını yendiği takdirde grup ikincisi olarak Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı yapma hakkı kazanacak. Burada Türkiye'nin karşısına Azerbaycan veya Rusya takımlarından biri çıkacak.



Türkiye, birinci seanstaki ilk rakibi İran'a 8-0 yenildi. İran takımı güreşçileri ile yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:



57 kg - Hassan Sabzali RAHIMI (IRI) df. Sezer AKGÜL (TUR), 6-0



61 kg - Behnam Eshagh EHSANPOOR (IRI) df. Cengizhan ERDOĞAN (TUR), 7-5



65 kg - Meisam Abolfazl NASIRI (IRI) df. Sefa AKSOY (TUR), 5-2



70 kg - Mostafa Mohabbali HOSSEINKHANI (IRI) df. Yakup GÖR (TUR), 4-0



74 kg - Peyman Morteza YARAHMADI (IRI) df. İslam KILIÇ (TUR), 12-10



86 kg -Hassan Aliazam YAZDANICHARATI (IRI) df. Serdar BÖKE (TUR) by TF, 11-1



97 kg - Amir Mohsen MOHAMMADI (IRI) df. Faruk AKKOYUN (TUR) by TF, 10-0



125 kg - Komeil Nemat GHASEMI (IRI) df. Salim ERCAN (TUR) by TF, 10-0

Türkiye'nin ikinci seansta karşısına Moğolistan takımı çıktı. Türkiye Milli Takımı Moğolistan takımını 5-3'lük skorla geçerek adını yarınki finallere yazdırdı. Moğolistan takımı ile yapılan maçlar şu şekilde:



57 kg - Sezer AKGÜL (TUR) df. Batbold SODNOMDASH (MGL) by FALL, 6-6



61 kg - Cengizhan ERDOĞAN (TUR) df. Nyam Ochir ENKHSAIKHAN (MGL), 4-2



65 kg - Sefa AKSOY (TUR) df. Batmagnai BATCHULUUN (MGL), 9-3



70 kg - Mandakhnaran GANZORIG (MGL) df. Yakup GÖR (TUR), 6-0



74 kg - İslam KILIÇ (TUR) df. Ankhbayar BATCHULUUN (MGL) by TF, 12-1



86 kg - Selim YAŞAR (TUR) df. Unurbat PUREVJAV (MGL), 10-1



97 kg - Batzul ULZIISAIKHAN (MGL) df. Faruk AKKOYUN (TUR), 7-4



125 kg - Zolboo NATSAGSUREN (MGL) df. Rıza YILDIRIM (TUR), 6-2

Turnuvaya katılan ülkelerin isimleri şöyle: Türkiye, Azerbaycan, İran, Rusya, ABD, Moğolistan, Hindistan ve Gürcistan

Ekber KARABAĞ - TAHRAN / (fotoğraflı)