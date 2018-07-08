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Türkiye Grekoromen Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 3'üncü oldu

Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda Türkiye Grekoromen Milli Takımı 3'üncü oldu.

Türkiye Grekoromen Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 3'üncü oldu

Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda Türkiye Grekoromen Milli Takımı 3'üncü oldu.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda milli takım, topladığı 91 puanla dünya üçüncülüğüne uzandı. 130 puan toplayan İran birinci olurken, 108 puan toplayan Rusya ikinci sırada yer aldı. 

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Dünya Şampiyonası'nda güreşçilerin ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu belirterek, "Güreşte başarı ancak uzun vadede gerçekleşir. Bunun için dur durak bilmeden çalışıyoruz. Bu yıl tüm yaş kategorilerinde madalya rekorları kırdık. Dünya Şampiyonası'nda 5 yıl aradan sonra ilk kez altın madalya kazandık. Grekoromen stilde 2 altın madalya kazandık. Bunlar bizim iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Burada başarılı olan güreşçiler bizleri ilerleyen yıllarda olimpiyatlarda temsil edecek. Yeni Rıza'lar Taha'lar, Yasemin'ler çıkarmak zorundayız. Milli takımlarımızın gösterdiği performanslar bizleri sevindiriyor. Göreve geldiğimiz günden bugüne gerek kurumsallaşma, gerekse de başarı adına çok güzel işlerin altına imza atıyoruz. Sistemli çalışmalarla bu başarılarımız devam edecek" dedi.

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