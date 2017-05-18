Türkiye, grekoromen güreşte 4 madalya kazandı

ERCAN ATA / BAKÜ,() - AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, grekoromen güreşte 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 4 madalya elde etti.
130 kiloda Osman Yıldırım altın, 75 kiloda Furkan Bayrak gümüş, 85 kiloda Ali Cengiz gümüş, 66 kiloda Abdülsamet Günal bronz madalya kazandı.
ERCAN ATA / BAKÜ,() - AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, grekoromen güreşte 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 4 madalya elde etti.