Türkiye, grekoromen güreşte 2 bronz madalya elde etti

ERCAN ATA / BAKÜ,() - AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın 5. gününde Türkiye, grekoromen güreşte 2 bronz madalyanın sahibi oldu.
80 kiloda Burhan Akbudak, ilk maçında İranlı Yousef Ghaderian'a mağlup oldu. Akbudak, repesaj maçında karşılaştığı Türkmenistanlı rakibi Amanaly Atayev'i yenerek bronz madalya kazandı. 98 kiloda Süleyman Demirci, ilk maçında İranlı Mahdi Aliyarifeizabadi'yi yendi, ikinci mazında ise Kırgız rakibi Uzur Dzhuzupbekov'a yenildi. Demirci, repesaj maçında karşılaştığı Türkmenistanlı Kyyas Esenov'u mağlup ederek bronz madalyayı boynuna taktı.
ERCAN ATA / BAKÜ,() - AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın 5. gününde Türkiye, grekoromen güreşte 2 bronz madalyanın sahibi oldu.