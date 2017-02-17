Türkiye Golf Turu'nun 2'nci ayağı başladı

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen 2017 Türkiye Golf Turu 2'nci ayağı Antalya'nın Serik İlçesi'nde başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Titanic Golf Kulübü'nde başlayan 2. ayak mücadelesi, 19 Şubat'ta sona erecek. Toplam 10 ayaktan oluşan golf turunun 2'nci ayak mücadelesine Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Carya Golf Kulübü, Serik Belediyesi Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Belek Golf Kulübü, TGF Golf Kulübü'nden 12'si kadın toplam 30 sporcu katılıyor. Golf Turu'nda, sporcular günde 18 çukurdan üç gün toplamda 54 çukurda mücadele edecek.

Turnuvanın 3'ün ayağı ise 3-5 Mart tarihlerinde Belek Kaya Palazzo Golf Kulübü'nde, 4'üncü ayağı 17-19 Mart tarihleri arasında Belek National Golf Club'da, 5'inci ayağı ise 31 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında Gloria Golf Club'da oynanacak. 5'inci ayak sonrasında Antalya bölgesindeki müsabakalar sona erecek.

Turnuvada 6'ncı ayak sonunda ilk 2'de yer alacak erkek oyuncular Avrupa Erkekler Takım Şampiyonası'nda, kadın oyuncular ise Avrupa Bayanlar Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Görüntü Dökümü:

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-Oyundan detaylar

(Haber-Kamera:Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya) )