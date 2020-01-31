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Türkiye Golf Turu'nun 2'nci ayağı Antalya'da başladı
SPOR 31.01.2020, 16:27
TÜRKİYE Golf Federasyonu'nun 2020 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 2'nci ayak müsabakaları, bugün Antalya Belek'te başladı.
Toplam 10 ayaktan oluşan Türkiye Golf Turu'nun 2. Ayak mücadelesinde National AGGA, İstanbul Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Serik BGA, Sueno Golf Kulübü, National BGK, Bodrum Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü ve Antalya Bahçehir Koleji'nden 9'u kadın toplam 21 sporcu sahaya çıktı.
Titanic Golf Sahası'nda oynanan müsabakanın ilk raundunun sonunda erkekler grossda National AGGA sporcularından Berk Çelik 74 (+4) gross skorla birinci, Orkunhan Kaplan 75 (+5) gross skorla ikinci, Taner Yamaç 76 (+6) gross skorla üçüncü sırada yer aldı.
Kadınlar grossda Kemer Golf Kulübü'nden Sude Bay 77 (+7) gross skorla birinci, İGGA'dan Ilgın Zeynep Denizci 78 (+8) gross skorla ikinci, National BGK'dan Petek Peker 84 (+14) gross skorla üçüncü basamakta bulunuyor.
TGF Türkiye Golf Turu 2'nci ayak müsabakasının ikinci raund mücadelesi yarın Titanic Golf Sahası'nda devam edecek.
Toplam 10 ayaktan oluşan Türkiye Golf Turu'nun 2. Ayak mücadelesinde National AGGA, İstanbul Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Serik BGA, Sueno Golf Kulübü, National BGK, Bodrum Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü ve Antalya Bahçehir Koleji'nden 9'u kadın toplam 21 sporcu sahaya çıktı.
Titanic Golf Sahası'nda oynanan müsabakanın ilk raundunun sonunda erkekler grossda National AGGA sporcularından Berk Çelik 74 (+4) gross skorla birinci, Orkunhan Kaplan 75 (+5) gross skorla ikinci, Taner Yamaç 76 (+6) gross skorla üçüncü sırada yer aldı.
Kadınlar grossda Kemer Golf Kulübü'nden Sude Bay 77 (+7) gross skorla birinci, İGGA'dan Ilgın Zeynep Denizci 78 (+8) gross skorla ikinci, National BGK'dan Petek Peker 84 (+14) gross skorla üçüncü basamakta bulunuyor.
TGF Türkiye Golf Turu 2'nci ayak müsabakasının ikinci raund mücadelesi yarın Titanic Golf Sahası'nda devam edecek.
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