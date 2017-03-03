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Türkiye Golf Turu 3'üncü ayak heyecanı başladı

 Türkiye Golf Federasyonu'nun (TGF) Antalya'nın Serik İlçesi'nde düzenlediği 2017 Türkiye Golf Turu 3'üncü ayak mücadelesi başladı. Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Golf Club sahasındaki Türkiye Golf Turu 3'üncü ayağı,...

Türkiye Golf Turu 3'üncü ayak heyecanı başladı

 Türkiye Golf Federasyonu'nun (TGF) Antalya'nın Serik İlçesi'nde düzenlediği 2017 Türkiye Golf Turu 3'üncü ayak mücadelesi başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Golf Club sahasındaki Türkiye Golf Turu 3'üncü ayağı, 12'si kadın toplam 30 sporcunun katılımıyla başladı. Sporcular 5 Mart'ta sona erecek turda, 3 günde toplam 54 çukurda mücadele edecek. 10 ayaklı turnuvada 6'ncı ayak sonundaki sıralamada ilk 2 sırayı alacak erkek oyuncular Avrupa Erkekler Takım Şampiyonası'nda, ilk 2 sırayı elde eden kadın oyuncular ise Avrupa Kadınlar Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Golf oynayan sporculardan detay

HABER - KAMERA: NAMIK KEMAL KILINÇ/SERİK(ANTALYA), ()

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