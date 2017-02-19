Türkiye Golf Turu 2'nci Ayak yarışları tamamlandı

TÜRKİYE Golf Federasyonu'nun (TGF) Antalya'nın Serik İlçesi'nde düzenlediği 2017 Türkiye Golf Turu 2'nci Ayağı sona erdi.Belek Turizm Merkezi'ndeki Titanic Golf Kulübü'nde başlayan 2'nci ayak mücadelesinde Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Carya Golf Kulübü, Serik Belediyesi Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Belek Golf Kulübü ve TGF Golf Kulübü'nden 12'si kadın toplam 30 sporcu katıldı.Bugün sona eren turnuvada erkekler kategorisinde Kemer Golf Kulübü'nden Leon Açıkalın 3 gün toplamında 222 gross skorla birinci, Antalya Gençler Golf Akademisi'nden Berk Çelik 229'la ikinci, takım arkadaşı Taner Yamaç 236'la üçüncü, Kemer Golf Kulübü'nden Kerem Tanpolat aynı skorla dördüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise Klassis Golf Kulübü'nden Tuğçe Erden 241 gross skorla birinci olurken, İstanbul Gençler Golf Akademisi'nden Begüm Yılmaz 242'le ikinci, Kemer Golf Kulübü'nden Serra Evrengil 246'la üçüncülüğü elde etti.10 ayaklı turnuvada 6'ncı ayak sonundaki sıralamada ilk 2 sırayı alacak erkek oyuncular Avrupa Erkekler Takım Şampiyonası'nda, ilk 2 sırayı elde eden kadın oyuncular ise Avrupa Kadınlar Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.Turnuvanın 3'üncü ayağı 3-5 mart ayında Belek Kaya Palazzo Golf Club'de oynanacak.

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