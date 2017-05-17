Türkiye Gençlik Ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul () İş,sanat ve spor camiasından ünlü simaların ve markaların oylamaya sunulduğu, gençlerin oylarıyla belirlenen 'Türkiye Gençlik Ödülleri' yapılan tören ile sahiplerini buldu.

Grand Pera Emek Sahne'de gerçekleşen ödül töreninde en iyi; dizi, film, şarkı, futbolcu, tv programı,oyuncu, marka ve reklam gibi toplam 43 kategoride yapılan oylama sonucunda birinci olanlar ödüllerine kavuştular.

Sadece gençlerin oylama yaptığı yarışmada 4,5 milyon oy kullanıldı. "Türkiye Gençlik Ödülleri" Yönetim Kurulu Başkanı Maksut Coşkun Dokunulmaz: 'Gençlerimizin yarışmaya yoğun katılım gösterdiğini belirtti.'

"Türkiye Gençlik Ödülleri", MCD Gençlik Kulübü, MCD Gençlik Ajansı ve Dünya Gençlik Politikaları Derneği tarafından dünyanın en büyük gençlik hareketlilik projesi olan "Gençlik Otobüsü" projesi kapsamında organize ediliyor.

Oylama sonucunda kazananlar şöyle:

En iyi şarkı: 'Aşk mı lazım?' ile Buray

En iyi çıkış yapan sanatçı: Kalben

En iyi erkek sanatçı: Harun Kolçak

En iyi kadın sanatçı: Derya Uluğ

En iyi yönetmen: Müge Uğurlar

En iyi senarist: Mehmet Bozdağ

En iyi sinema filmi: İkimizin Yerine

En iyi kadın sinema filmi oyuncusu: Fahriye Evcen

En iyi erkek sinema filmi oyuncusu: Çağatay Ulusoy

En iyi dizi: Diriliş Ertuğrul

En iyi kadın dizi oyuncusu: Hande Erçel

En iyi erkek dizi oyuncusu: Tolga Sarıtaş

En iyi yardımcı kadın dizi oyuncusu: Müjde Uzman

En iyi yardımcı erkek dizi oyuncusu: Cengiz Coşkun

En iyi reklam filmi: Elidor...Elçin Sangu

En iyi televizyon kanalı: Star TV

En iyi televizyon programı: Gündem Ötesi ...Pelin Çift

En iyi müzik televizyon kanalı: Kral Pop TV

En iyi iş adamı: Ali Sabancı

En iyi iş kadını: Demet Mutlu

En iyi CEO: Erdinç Varlıbaş

En iyi marka: Torku

En iyi girişimci: Erbakan Malkoç

En iyi banka: Ziraat Bankası

En iyi radyo: Power Türk

En iyi radyo programcısı: Doğancan Özadlı

En iyi ana haber: Show TV Ana Haber

En iyi otomobil markası: BMW

En iyi spor programı: %100 Futbol

En iyi spor kulübü başkanı: Bahri Yavuz (Kocaelispor)

En iyi yapı ve inşaat firması: Varyap

En iyi genç markası: Koton

En iyi giyim markası: İpekyol

En iyi alışveriş merkezi: İstinye Park

En iyi seyahat şirketi: Anadolu Seyahat

En iyi özel okul: Okyanus Koleji

En iyi sosyal sorumluluk projesi: Bir Dileğim Var

En iyi internet sitesi: Onedio

En iyi tiyatro oyunu: Gülünç Karanlık

En iyi kadın sporcu: İpek Soylu

En iyi erkek sporcu: Volkan Demirel

En iyi üniversite: Boğaziçi Üniversitesi

En iyi hastane: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

