Türkiye Gençlik Ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul () İş,sanat ve spor camiasından ünlü simaların ve markaların oylamaya sunulduğu, gençlerin oylarıyla belirlenen 'Türkiye Gençlik Ödülleri' yapılan tören ile sahiplerini buldu.
Grand Pera Emek Sahne'de gerçekleşen ödül töreninde en iyi; dizi, film, şarkı, futbolcu, tv programı,oyuncu, marka ve reklam gibi toplam 43 kategoride yapılan oylama sonucunda birinci olanlar ödüllerine kavuştular.
Sadece gençlerin oylama yaptığı yarışmada 4,5 milyon oy kullanıldı. "Türkiye Gençlik Ödülleri" Yönetim Kurulu Başkanı Maksut Coşkun Dokunulmaz: 'Gençlerimizin yarışmaya yoğun katılım gösterdiğini belirtti.'
"Türkiye Gençlik Ödülleri", MCD Gençlik Kulübü, MCD Gençlik Ajansı ve Dünya Gençlik Politikaları Derneği tarafından dünyanın en büyük gençlik hareketlilik projesi olan "Gençlik Otobüsü" projesi kapsamında organize ediliyor.
Oylama sonucunda kazananlar şöyle:
En iyi şarkı: 'Aşk mı lazım?' ile Buray
En iyi çıkış yapan sanatçı: Kalben
En iyi erkek sanatçı: Harun Kolçak
En iyi kadın sanatçı: Derya Uluğ
En iyi yönetmen: Müge Uğurlar
En iyi senarist: Mehmet Bozdağ
En iyi sinema filmi: İkimizin Yerine
En iyi kadın sinema filmi oyuncusu: Fahriye Evcen
En iyi erkek sinema filmi oyuncusu: Çağatay Ulusoy
En iyi dizi: Diriliş Ertuğrul
En iyi kadın dizi oyuncusu: Hande Erçel
En iyi erkek dizi oyuncusu: Tolga Sarıtaş
En iyi yardımcı kadın dizi oyuncusu: Müjde Uzman
En iyi yardımcı erkek dizi oyuncusu: Cengiz Coşkun
En iyi reklam filmi: Elidor...Elçin Sangu
En iyi televizyon kanalı: Star TV
En iyi televizyon programı: Gündem Ötesi ...Pelin Çift
En iyi müzik televizyon kanalı: Kral Pop TV
En iyi iş adamı: Ali Sabancı
En iyi iş kadını: Demet Mutlu
En iyi CEO: Erdinç Varlıbaş
En iyi marka: Torku
En iyi girişimci: Erbakan Malkoç
En iyi banka: Ziraat Bankası
En iyi radyo: Power Türk
En iyi radyo programcısı: Doğancan Özadlı
En iyi ana haber: Show TV Ana Haber
En iyi otomobil markası: BMW
En iyi spor programı: %100 Futbol
En iyi spor kulübü başkanı: Bahri Yavuz (Kocaelispor)
En iyi yapı ve inşaat firması: Varyap
En iyi genç markası: Koton
En iyi giyim markası: İpekyol
En iyi alışveriş merkezi: İstinye Park
En iyi seyahat şirketi: Anadolu Seyahat
En iyi özel okul: Okyanus Koleji
En iyi sosyal sorumluluk projesi: Bir Dileğim Var
En iyi internet sitesi: Onedio
En iyi tiyatro oyunu: Gülünç Karanlık
En iyi kadın sporcu: İpek Soylu
En iyi erkek sporcu: Volkan Demirel
En iyi üniversite: Boğaziçi Üniversitesi
En iyi hastane: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul () İş,sanat ve spor camiasından ünlü simaların ve markaların oylamaya sunulduğu, gençlerin oylarıyla belirlenen 'Türkiye Gençlik Ödülleri' yapılan tören ile sahiplerini buldu.