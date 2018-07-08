Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası sona erdi

ÇANAKKALE, () -

Çanakkale, satranç dalında coşkulu ve heyecan dolu bir mücadeleye ev sahipliği yaptı. Turnuva sonunda, Türkiye Gençler Şampiyonu FIDE Ustası (FM) Deniz Özen oldu.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından organize edilen Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dardanos Uygulama Oteli Spor Salonu'nda düzenlendi. 22 ilden 120 sporcunun katıldığı turnuva 6 gün sürdü. Şampiyonanın zirve mücadelesi ise nefes kesen eşitlik bozma karşılaşmalarına sahne oldu. 7 tur sonunda zirve belirlenemeyince, Emir Gülbeyaz - Tibet Kağan Özgür ve Emir Gülbeyaz - FM Deniz Özen eşitlik bozma maçları yaptı. Emir Gülbeyaz ile oynadığı altın puan maçını kazanan FM Deniz Özen şampiyonluk ipini göğüslerken, Emir Gülbeyaz gümüş madalyanın, Emirhan Tarlabaşı ise bronz madalyanın sahibi oldu.

TSF Başkanı Gülkız Tulay, gençler şampiyonasının katılımının ve mücadele zorluğunun her geçen yıl arttığını söyleyerek, turnuvada yer alan sporcuları centilmen mücadelelerinden dolayı kutladı. Tulay şunları söyledi: "Türkiye satrançta adını dünyada en üst sıralarda her geçen yıl daha da fazla duyurmaya devam ediyor. Dünya satrancının yükselen yıldızı olan Türkiye’nin en büyük gücü genç ve dinamik bir nesle sahip olması. Genç sporcularımızın yurt içi ve yurt dışı başarıları bizi memnun ediyor, göğsümüzü kabartıyor. Gençlerimizin satranca ilgisi arttıkça, şampiyonalarımızın katılım sayısı ve zorluk dereceleri de artıyor. Çanakkale’deki gençler şampiyonasında müthiş bir şampiyonluk mücadelesine tanıklık ettik. Gençlerimiz zirve mücadelesini büyük bir azim ve centilmenlikle yaptılar."

2018 Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası, ÇOMÜ Dardanos Uygulama Oteli Spor Salonu’nda düzenlenen kapanış töreni ile son buldu. Şampiyonada dereceye girenlerin madalyalarının ve çeşitli ödüllerin dağıtıldığı tören, Kepez Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk Mutan, TSF Başkanı Gülkız Tulay, Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Hayri Şahin, Miller Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Mildon, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Görün, TSF Çanakkale İl Temsilcisi Yasemin Kaçar, sporcular, antrenörler, veliler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

(FOTOĞRAFLI)