Türkiye Gençler Judo Şampiyonası başladı

DENİZLİ, ()

Türkiye Judo Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Türkiye Gençler Şampiyonası Denizli'de başladı.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonada 65 ilden; 327 kadın ve 463 erkek judocu tatamide kürsü için karşılaşacak.

Müsabakaların ilk gününde İstanbullu judocular 2 altın, bir gümüş ve dört bronz madalya ile ilk sırayı aldı. Başkent bir altın, 3 gümüş ve bir bronz madalya ile ikinciliği elinde bulundururken, Kocaelili judokalar bir altın ikişer gümüş ve bronz madalya ile üçüncülük basamağında yer buldu.

İlk gün sonuçları şu şekilde:

KADINLAR

44 Kg: 1. Gamze Sayma (Ankara), 2. Duygu Yener (Kocaeli), 3. Merve Azak (Kocaeli), 3. Bahar İnal (Bitlis).

48 Kg: 1. Buketnur Karabulut (Kocaeli), 2. Zeliha Cinci (Ankara), 3. L. Başak Kofko (İstanbul), 3. Gülnaz Çelik (Kocaeli).

57 Kg: 1. Şeyma Özerler (İstanbul), 2. Buket Mercan (Ankara), 3. Fidan Öğel (Manisa), 3. Hasret Bozkurt (Bartın)

ERKEKLER

55 Kg: 1. Oğuzhan Özışık (Rize), 2. Buhari Yıldırım (Ankara), 3. Ramazan Yılmaz (İstanbul), 3. Bilal Yurtseven (Ankara)

60 Kg: 1. Salih Yıldız (İstanbul), 2. A. Berkin Özcan (İstanbul), 3. Samet Kumtaş (İstanbul), 3. Mihraç Akkuş (İstanbul)

66 Kg: 1. İbrahim Şimşek (İzmir), 2. K.Can Çelik (Kocaeli),3. Fırat Özkan (Gaziantep), 3. Eren Aksoy (Bursa)

Şampiyonada yarın kadınlarda; 52, 63 ve 70, erkeklerde; 73 ve 81 kilo karşılaşmaları yapılacak.

FOTOĞRAFLI