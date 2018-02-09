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Türkiye Gençler Judo Şampiyonası başladı

DENİZLİ, () Türkiye Judo Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Türkiye Gençler Şampiyonası Denizli'de başladı. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonada 65 ilden; 327 kadın ve 463 erkek judocu tatamide kürsü...

Türkiye Gençler Judo Şampiyonası başladı

DENİZLİ, ()

Türkiye Judo Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Türkiye Gençler Şampiyonası Denizli'de başladı.
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonada 65 ilden; 327 kadın ve 463 erkek judocu tatamide kürsü için karşılaşacak.
Müsabakaların ilk gününde İstanbullu judocular 2 altın, bir gümüş ve dört bronz madalya ile ilk sırayı aldı. Başkent bir altın, 3 gümüş ve bir bronz madalya ile ikinciliği elinde bulundururken, Kocaelili judokalar bir altın ikişer gümüş ve bronz madalya ile üçüncülük basamağında yer buldu.
İlk gün sonuçları şu şekilde:
KADINLAR
44 Kg: 1. Gamze Sayma (Ankara), 2. Duygu Yener (Kocaeli), 3. Merve Azak (Kocaeli), 3. Bahar İnal (Bitlis).
48 Kg: 1. Buketnur Karabulut (Kocaeli), 2. Zeliha Cinci (Ankara), 3. L. Başak Kofko (İstanbul), 3. Gülnaz Çelik (Kocaeli).
57 Kg: 1. Şeyma Özerler (İstanbul), 2. Buket Mercan (Ankara), 3. Fidan Öğel (Manisa), 3. Hasret Bozkurt (Bartın)
ERKEKLER
55 Kg: 1. Oğuzhan Özışık (Rize), 2. Buhari Yıldırım (Ankara), 3. Ramazan Yılmaz (İstanbul), 3. Bilal Yurtseven (Ankara)
60 Kg: 1. Salih Yıldız (İstanbul), 2. A. Berkin Özcan (İstanbul), 3. Samet Kumtaş (İstanbul), 3. Mihraç Akkuş (İstanbul)
66 Kg: 1. İbrahim Şimşek (İzmir), 2. K.Can Çelik (Kocaeli),3. Fırat Özkan (Gaziantep), 3. Eren Aksoy (Bursa)
Şampiyonada yarın kadınlarda; 52, 63 ve 70, erkeklerde; 73 ve 81 kilo karşılaşmaları yapılacak.

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