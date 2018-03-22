Türkiye Genç Erkekler Grekoromen Güreş Şampiyonası, Çorum'da başladı

ÇORUM,()

Çorum'da düzenlenen ve 45 ilden 600 sporcunun katıldığı Türkiye Genç Erkekler Grekoromen Güreş Şampiyonası start aldı.

Açılış törenine Çorum Valisi Necmettin Kılıç, Çorum Belediye Başkanı ve Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Zeki Gül, Çorum Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Yurdagül, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Çorum Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Abdurrahman Başbuğ, Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hasım Eğer, Çorum Güreş İl Temsilcisi Hüseyin Teke, Güreş Milli Takımlar Koordinatörü Adem Varlık ve çok sayıda güreşsever katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Milli Takımlar Koordinatörü Adem Varlık, şampiyonanın önemine değinerek, "Federasyon Başkanımız Musa Aydın'ın selamlarını iletiyorum. Kendisi Bulgaristan'da olduğu için gelemedi. Bu şampiyona bizim en çok önem verdiğimiz şampiyonalardan biri. Altyapı konusunda çok titiz çalışıyoruz. Burada mindere çıkacak olan 600'e yakın sporcu ileride milli takım forması giymek için yarışacak. Katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. Varlık ayrıca Regaip kandilini kutlayarak Afrin'deki askerlerimize destek mesajı verdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hasım Eğer, bu şampiyonayı Çorum'da düzenleyen Türkiye Güreş Federasyonu'na teşekkür ederek, "Pazar gününe kadar burada birbirinden değerli sporcular kıyasıya mücadele edecekler. Ben kazasız, sakatlıksız bir şampiyona diliyorum" dedi.

Çorum Belediye Başkanı ve Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Zeki Gül ise Çorum'da güreşe çok büyük bir ilginin olduğunu belirterek, "Yaklaşık 600 sporcuyu burada ağırlamaktan dolayı son derece mutluyuz. Türk Güreşi son yıllarda tüm ülkemizde olduğu gibi Çorum'da da ilgiyle takip ediliyor. Uluslararası arenada alınan başarılı sonuçlar ata sporuna olan ilgiyi her geçen gün artırmakta. Spor, gençleri kötü alışkanlıklardan alıkoyan çok önemli bir faaliyet. Dolayısıyla iyi bir toplum yetiştirmek istiyorsak bunu sporla yapabiliriz. Ben bu şampiyonayı Çorum ilimize veren Türkiye Güreş Federasyonu'na çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Aslen Sivaslı olduğunu belirterek sözlerine başlayan Çorum Valisi Necmettin Kılıç ise "Güreş benim küçüklüğümden beri hayatımda. Çünkü Sivas çok önemli güreşçiler çıkarmış şehrimiz. Bugün de bu önemli şampiyonanın görev yaptığım Çorum'da yapılıyor olması beni son derece mutlu ediyor. Sizleri burada ağırlamaktan dolayı da son derece mutluyuz" dedi.

Konuşmaların ardından şampiyonada emeği geçenlere plaket takdim edildi.

FOTOĞRAFLI