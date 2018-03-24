Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Afrin'de el yapımı patlayıcının imha edilme anı 
Afrin'de el yapımı patlayıcının imha...
Basın Ekspres'te çamur kazası
Basın Ekspres'te çamur kazası
Uluslararası piyasalarda çifte rekor: Dolar 4.03 lira, euro 4.97 lira
Dolar 4.03 lira, euro 4.97...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın yaptığı görüşmenin içeriğine dair açıklama yapıldı
Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın...

Türkiye Genç Erkekler Greko-Romen Güreş Şampiyonası Bursa'da sürüyor

BURSA / Bursa'da 42 ilden 410 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Genç Erkekler Greko-Romen Güreş Şampiyonası devam ediyor. Bugün 60, 72 ve 87 kilolarda final müsabakaları yapıldı. Türkiye Genç Erkekler Greko-Romen Güreş...

Türkiye Genç Erkekler Greko-Romen Güreş Şampiyonası Bursa'da sürüyor

BURSA /

Bursa'da 42 ilden 410 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Genç Erkekler Greko-Romen Güreş Şampiyonası devam ediyor. Bugün 60, 72 ve 87 kilolarda final müsabakaları yapıldı. Türkiye Genç Erkekler Greko-Romen Güreş Şampiyonası yarın yapılacak finallerle son bulacak.
Bursalı güreş severlerin büyük ilgi gösterdiği müsabakalarda dereceye giren sporcular şunlar:

60 KG
1-Abdullah Toprak
2-Ömer Biçici 
3-R.Mehmet Aydın
3-Kadir Kamal
5-Burak Tanrıverdi
5-Serhat Uzunal

72 KG:
1-Erkan Ergen
2-Hasan Orakçı
3-Lom Ali Addiev
3-Abdurrahman Kalkan
5-Yunus Seyidoğlu
5-Furkan Sonkur

87 KG:
1-Bedirhan Tan
2-Sedat Öztoprak
3-Enes Acarer
3-İsa Arslan
5-Yasin Akgül
5- İsmail Acar

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314