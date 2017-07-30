Türkiye, futbolda Ukrayna’yı 4-3 yenerek olimpiyat şampiyonu oldu

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () – SAMSUN’da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Futbol takımı, finalde Ukrayna'yı penaltı atışları sonucunda 4-3 yenerek şampiyon oldu.

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Futbol Takımı, Canik 19 Mayıs Stadı'nda finalde Ukrayna ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk 90 dakikası golsüz sona erince, uzatma dakikalarına geçildi. Mücadelenin uzatma bölümlerinde de gol olmayınca maçta seri penaltı atışları yapıldı.Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Türkiye, olimpiyat şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Karşılama sonunda Türkiye tarafında büyük sevinç varken, Ukrayna takımında ise büyük hüzün yaşandı.

Müsakalarda birinci olan Türkiye’ye, ikinci olan ve bronz gümüş madalya kazanan Ukrayna’ya ve üçüncü olarak bronz madalya kazanan Mısır’a madalyaları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) Başkanı Valery Rukhledev verdi.

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