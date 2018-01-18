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Türkiye, FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi

İSTANBUL,()  - TÜRKİYE Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 1 basamak yükselerek 41'inciliğe yükseldi. FIFA'nın resmi internet sitesinden açıklanan sıralamada, Türkiye 1 basamak yükselirken,...

Türkiye, FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi

İSTANBUL,()  - TÜRKİYE Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 1 basamak yükselerek 41'inciliğe yükseldi.
FIFA'nın resmi internet sitesinden açıklanan sıralamada, Türkiye 1 basamak yükselirken, ilk 3 sırada değişiklik olmadı. Bir önceki sıralamada 1'inci olan Almanya, 2'nci olan Brezilya ve 3'üncü olan Portekiz yerlerini korudular. 
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
1-Almanya 1602 
2- Brezilya 1483 
3- Portekiz 1358 
4- Arjantin 1348 
5- Belçika 1325 
6- İspanya 1231 
7- Polonya 1209 
8- İsviçre 1190 
9- Fransa 1183 
10- Şili 1147 

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