Türkiye, FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi

İSTANBUL,() - TÜRKİYE Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 1 basamak yükselerek 41'inciliğe yükseldi.
FIFA'nın resmi internet sitesinden açıklanan sıralamada, Türkiye 1 basamak yükselirken, ilk 3 sırada değişiklik olmadı. Bir önceki sıralamada 1'inci olan Almanya, 2'nci olan Brezilya ve 3'üncü olan Portekiz yerlerini korudular.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
1-Almanya 1602
2- Brezilya 1483
3- Portekiz 1358
4- Arjantin 1348
5- Belçika 1325
6- İspanya 1231
7- Polonya 1209
8- İsviçre 1190
9- Fransa 1183
10- Şili 1147
İSTANBUL,() - TÜRKİYE Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 1 basamak yükselerek 41'inciliğe yükseldi.