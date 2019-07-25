Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yerini korudu

İSTANBUL /
FIFA'nın internet sitesinde açıklanan temmuz ayı dünya sıralamasına göre 1467 puana sahip A Milli Futbol Takımı, 37'nci sıradaki yerini korudu.
Belçika'nın liderliğini sürdürdüğü listede, Brezilya bir basamak yükselerek ikinci, Fransa ise bir basama gerileyerek üçüncü oldu.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
1 - Belçika: 1746
2 - Brezilya: 1726
3 - Fransa: 1718
4 - İngiltere: 1652
5 - Uruguay: 1637
6 - Portekiz: 1631
7 - Hırvatistan: 1625
8 - Kolombiya: 1622
9 - İspanya: 1617
10 - Arjantin: 1610