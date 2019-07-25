Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yerini korudu

İSTANBUL /

FIFA'nın internet sitesinde açıklanan temmuz ayı dünya sıralamasına göre 1467 puana sahip A Milli Futbol Takımı, 37'nci sıradaki yerini korudu.

Belçika'nın liderliğini sürdürdüğü listede, Brezilya bir basamak yükselerek ikinci, Fransa ise bir basama gerileyerek üçüncü oldu.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

1 - Belçika: 1746

2 - Brezilya: 1726

3 - Fransa: 1718

4 - İngiltere: 1652

5 - Uruguay: 1637

6 - Portekiz: 1631

7 - Hırvatistan: 1625

8 - Kolombiya: 1622

9 - İspanya: 1617

10 - Arjantin: 1610