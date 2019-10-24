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Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 32'nci sıraya yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın ekim ayı dünya sıralamasında 4 basamak çıkarak 32'nciliğe yerleşti. FIFA, resmi internet sitesinden ekim ayı dünya sıralamasını açıkladı. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'u...

SPOR 24.10.2019, 12:11
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 32'nci sıraya yükseldi
A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın ekim ayı dünya sıralamasında 4 basamak çıkarak 32'nciliğe yerleşti.
FIFA, resmi internet sitesinden ekim ayı dünya sıralamasını açıkladı. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'u İstanbul'da 1-0 mağlup eden ve Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Türkiye, geçen aya göre 4 basamak yükselerek 1490 puanla 32'nci sıraya yerleşti. Belçika liderlik koltuğunu korurken, Fransa 2'nci, Brezilya ise 3'üncü sırada yer aldı. FIFA, bir sonraki dünya sıralamasını 28 Kasım'da açıklayacak.
Sıralamada ilk 10 şu şekilde:
1- Belçika 
2- Fransa 
3- Brezilya 
4- İngiltere 
5- Uruguay 
6- Portekiz
7- Hırvatistan 
8- İspanya 
9- Arjantin 
10- Kolombiya

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