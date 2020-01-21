Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Çankırı'da yapılacak

Türkiye Boks Federasyonu 2020 yılı faaliyet programında yer alan Üst Minik, Yıldız ve Genç Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, 27 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında Çankırı'da yapılacak.Yıldız Kız Boks Milli Takımı Antrenörü Ahmet Çınar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 800 sporcunun yanı sıra, antrenör ve teknik heyetle birlikte yaklaşık 1000 kişiyi Çankırı'da ağırlayacaklarını söyledi. Şampiyonanın Çankırı’da başarıyla gerçekleştirileceğini aktaran Çınar, "Biz Yıldız Bayan Boks Milli Takım teknik heyeti olarak bu şampiyonada ülkemizi Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında temsil edecek sporcuları da seçme fırsatı bulacağız inşallah" dedi.Çınar, şampiyonada milli sporcuların da seçilebileceğini ifade ederek, "Çankırı’da yaklaşık 70 ilimizi misafir edip şehrimizin tanıtımına katkı sağlamaya çalışacağız. Çankırı'da tuz mağarası ve tarihi turistik yerlerde etkinliklerimiz olacak. Bu arada üst düzey sporcuları da şampiyonada belirleyeceğiz. 3 kategoride 800’ün üzerinde sporcunun katılımını bekliyoruz. Şampiyona, Türk bayan boksunun bel kemiği sporcuların yer alması nedeniyle son derece önemli. 2020 yılında dünya ve Avrupa şampiyonalarında ülkemizi temsil edecek sporcular buradan çıkacak" açıklamasında bulundu.