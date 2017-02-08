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Türkiye, FED Kupası'nda Letonya'ya 2-1 yenildi

 FED Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Klasman C Grubu'ndaki ilk maçta Türkiye Kadın Milli Tenis Takımı, Letonya'ya 2-1 mağlup oldu. Estonya'nın başkenti Tallinn'de gerçekleşen Fed Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 1. Küme mücadelelerinde gruptaki...

Türkiye, FED Kupası'nda Letonya'ya 2-1 yenildi

 FED Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Klasman C Grubu'ndaki ilk maçta Türkiye Kadın Milli Tenis Takımı, Letonya'ya 2-1 mağlup oldu.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de gerçekleşen Fed Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 1. Küme mücadelelerinde gruptaki ilk sınavını Letonya önünde veren Türkiye, seriyi çiftler maçı neticesinde 2-1 kaybetti.

Tallinn Tenis Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda serinin ilk maçında ülkelerin 2 numaralı oyuncuları kozlarını paylaştı. Dünya sıralamasının 307. basamağındaki Diana Marcinkevica ile karşı karşıya gelen İpek Soylu, birinci servislerinden %75'le puan çıkardığı buluşmadan 1 saat 45 dakika sonunda 6-2, 3-6, 6-2'lik setlerle üstün ayrılarak Kırmızı-beyazlı ekibi 1-0 öne geçirdi. 20 yaşındaki Soylu, böylece Fed Cup kariyerinin dokuzuncu tekler maçında sekizinci galibiyetine imza attı.

Eşleşmenin ikinci maçı, Türkiye'nin 1 numarası Çağla Büyükakçay ile Letonya'nın 1 numarası Jelena Ostapenko arasındaydı. Çağla, 5-2 geriye düştüğü açılış setini tie-break'e götürse de kritik oyun 7/4'le Ostapenko'nun oldu. Fed Cup tarafından "Adanmışlık Ödülü"ne layık görülen Büyükakçay, ikinci sette de 5-2 geriye düşmesine rağmen yılmadı. Yakaladığı beş oyunluk seriyle 7-5'e ulaşan Çağla, mücadeleyi final setine götürdü. Karar setinde ise güçlü bir performans sergileyen WTA 35 numarası Ostapenko, 2 saat 37 dakika süren maçı 7-6, 5-7, 6-3'le kazanıp seride eşitliği sağladı.

Merkez Kort'ta oynanan karşılaşmaların galibini çiftler maçı belirledi. Teklerde boy gösteren tenisçilerin yüzleşmesinde Büyükakçay/Soylu ikilisini 6-3, 6-4'le geçen Ostapenko/Marcinkevica tandemi, ülkeleri Letonya'nın hanesine bir puan daha yazdırıp seriyi 2-1 üstün tamamladı.

Kaptanlığını Alaaddin Karagöz'ün yaptığı, Çağla Büyükakçay, İpek Soylu, Ayla Aksu, Pemra Özgen, Berfu Cengiz'den oluşan Ay-yıldızlılar, C Grubu'ndaki ikinci maçını yarın Portekiz ile yapacak. Gruptaki diğer eşleşmede ise Büyük Britanya, Portekiz'i 3-0 yendi.

TALLİNN / (fotoğraflı)

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