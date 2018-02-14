Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Mehmetçik Vakfı'na bağış yağdı, internet sitesi kitlendi
Mehmetçik Vakfı'na bağış yağdı
21 yıl hapisle aranırken üvey annesini gasp etti
21 yıl hapisle aranırken üvey...
Cumhurbaşkanı  Erdoğan Suudi Arabistan Kralı ile görüştü 
Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı ile...
Diyarbakır'da polis noktasına el yapımı patlayıcı ile saldırı
Polis noktasına el yapımı patlayıcı...

Türkiye - Estonya maçının ardından

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, () A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında Estonya'yı 86-48 mağlup etti. Mücadelenin ardından iki takım başantrenörleri karşılaşmayı...

Türkiye - Estonya maçının ardından

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, ()

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında Estonya'yı 86-48 mağlup etti. Mücadelenin ardından iki takım başantrenörleri karşılaşmayı değerlendirdi.
A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, "Öncelikle hedefimiz devam ediyor. Gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz. Avantajlı bir durumdayız. 2 önemli maçımız var Polonya ve Belarus'la. Avantaj bizde ama yarış hala açık, bu 2 maç da çok önemli. Belarus'ta önemli bir galibiyet aldık. Estonya bizden zayıf bir takım. Sıralamada da aşağılarda. Kazanacağımızı biliyorduk ama en iyi oyunumuzu oynayamadık. Daha iyi hücum eden bir takımız. Bugün basit birkaç hata oldu. Güzel şeyler de yaptık. İstanbul seyircisine en iyi oyunumuzu seyrettiremedik. Türk kadın basketbolunun geleceği olduğunu düşündüğümüz isimler var. Bayrağı onlar devralacak. Önümüzdeki 10 sene oynayacak olan isimler burada. Şubat ayında yoğun bir pencere oluyor. 10 gün içinde oyuncuların kulüp konsantrasyonundan çıkıp burada yeni bir konsantrasyona girmeyi çok iyi başardılar. Hepsini tebrik ediyorum. Bütün personele, ekibe, oyunculara çok teşekkür ediyorum. Yaza kadar milli maçımız yok. Bütün oyuncularımıza sakatlıksız başarılar diliyorum" dedi.
Estonya Kadın Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Janne Schasmin ise şöyle konuştu:
"Bizim için iyi bir başlangıç oldu. 15 yaşında oyunculara sahibiz. Çok genç oyuncularla mücadele ediyoruz. İyi başladık ama sonrasında Türkiye evinde oynamanın avantajıyla gidişatını değiştirdi. Türkiye'nin ana oyuncuları, bugün lider oyuncular olduklarını gösterdi. Bu atmosfer için teşekkür ediyorum Türkiye'ye. Çok güzel bir atmosfer oldu. Daha önce böylesine bir atmosferde bulunmadık. Yeni başladık bu jenerasyonla. Onlara daha fazla zaman vermeliyiz, 3, 4 yıla daha ihtiyaçları var. Ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Takımıma teşekkür ediyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Açıklamalar

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314