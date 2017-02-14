Türkiye erkekler curlingde Norveç'i 6-4 yendi

2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali kapsamında erkekler curling müsabakalarının ikinci gününde taktik savaşı ön plana çıktı ve Türkiye ile Hollanda takımları kazananlar oldu.

Erzurum Curling Arena’da oynanan mücadelelerde ilk günün kaybedenleri Türkiye ile Norveç karşı skarşıya geldi. İlk end sonunda 2-0 önde olan ev sahibi, sonraki beş end içinde puan üretemeyince dört puan almayı başaran Norveç, 4-2 öne geçti. Yedinci end’de Türkiye iyi bir oyunla üç puan alarak skoru 5-4’e taşıdı. Büyük heyecana sahne olan son end’de son atışa sahip Norveç, istediği sonucu alamayınca Türkiye karlışmadan 6-4 galip ayrıldı.

Norveç curling takım kaptanı Mathias Braenden yenilginin ardından "Bugün iyi atışlar yaptık ve düne göre daha iyiydik. Giderek daha iyi performans sergilediğimizi düşünüyorum. Bir sonraki maçta da bunu sürdürmeyi planlıyoruz" dedi.

HOLLANDA, RUSYA'YI YENDİ

Günün diğer maçında Hollanda, güçlü rakibi Rusya karşısında iyi bir strateji uygulayarak mücadeleyi 6-5 kazandı. Altıncı end sonunda 4-2 önde olan Portakallar karşısında yedinci end’de aldığı üç puan ile 5-4 öne geçen Rusya, final bölümünden puan çıkaramadı. Son bölüme kadar rakibinin merkeze taş biriktirmesine engel olan Hollanda, bulduğu iki puan ile mücadeleyi 6-5 kazanmayı bildi. Hollanda curling takım kaptanı Wouter Gosgens "Maça iyi başladık ama sonraki bölümde biraz zorlandık. Fakat maçın sonunu iyi oynadık ve galibiyeti elde ettiğimiz için çok mutluyum" diye konuştu. FOTOĞRAF