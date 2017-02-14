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Türkiye erkek milli takımı Curling'de Rusya'ya 8-3 yenildi

2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde dün gece Türkiye erkek milli takımı, Curling'de Rusya'ya 8-3 mağlup oldu. Karşılaşmada German Doronin'in kaptanlığını yaptığı Rusya, ilk 3 endde Türkiye'ye sayı şansı...

Türkiye erkek milli takımı Curling'de Rusya'ya 8-3 yenildi
2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde dün gece Türkiye erkek milli takımı, Curling'de Rusya'ya 8-3 mağlup oldu.
Karşılaşmada German Doronin'in kaptanlığını yaptığı Rusya, ilk 3 endde Türkiye'ye sayı şansı tanımadı. Oğuzhan Karakurt'un liderliğindeki Muhammet Haydar Demirel, Ahmet Alperen Tunga, İshak Özsubaşu ve Batuhan Buğra Kaygusuz'dan oluşan milli takım, 4'üncü endi 2-0 ile önde tamamlarken 7'nci ende kadar sadece bir sayı üretince sahadan 8-3 mağlup ayrıldı.
Türk milli takım kaptanı Oğuzhan Karakurt, "Maça tutuk başladık. Rakibimiz de bunu değerlendirerek skorda öne geçti. Neticede kaybettik ama bu mağlubiyet genel olarak performansımızı etkilemeyecektir. Rusya ile finalde karşılaşacağımızı ve bu kez kazananın biz olacağını düşünüyorum" dedi.
Rusya'nın kaptanı German Doronin ise az hata yapanın müsabakadan galibiyetle ayrıldığına dikkat çekti, "Çok iyi bir maçtı ve iyi bir başlangıç yaptık. Takım olarak iyi bir performans sergiledik fakat önümüzde diğer maçlar var. Bugün kazandık ama bence Türkiye ile finalde buluşacağımız düşünüyorum. Çünkü bugün iyi performans gösterdiler. Bizden daha çok hata yaptılar ama buna rağmen iyiydiler" diye konuştu.
Öte yandan Erzurum Curling Arena’da curling müsabakaların dün akşamki seansında erkeklerde müsabakaları yapıldı. Hollanda günü oynamadan geçerken Slovenya günün en rahat kazananı oldu. Mathias Braenden, Jens Lokken-Grasbakken, Adne Birketveit ve Niclas Nordhagen dörtlüsüyle mücadele eden Slovenya, sadece 5'inci endde rakibine sayı alma şansı tanıdı. Altı end sonunda skoru 8-1’e getiren Slovenler, Mathias Braenden önderliğindeki Norveç’in maçtan çekilmesiyle galibiyeti hanesine yazdırdı.

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