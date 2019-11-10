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Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 3'üncü ayak yarışları tamamlandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 3'üncü Ayak yarışları tamamlandı.  Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun yarış takviminde yer alan Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 3'üncü ayak yarışları,...

SPOR 10.11.2019, 22:07
Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 3'üncü Ayak yarışları tamamlandı. 

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun yarış takviminde yer alan Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 3'üncü ayak yarışları, Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) tarafından, Kemer Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın destekleriyle düzenlendi. Büyük çekişmelere sahne olan yarışlara, 43 motosiklet, 13 ATV sporcusu katıldı. Zorlu parkurda dereceye girebilmek için mücadele eden sporcular, kayaların, tahta kütüklerin, lastiklerin ve kum tepelerin üzerinden geçti. 

Yaklaşık 33 kilometrelik zorlu parkurda yarışan sporcular, zaman zaman çamurlu zeminlerden geçerken zor anlar yaşadı. 

Yarışmanın enduro motosiklet genel klasmanda birinci ve ikinci sırayı, Sea to Sky Enduro Motosiklet yarışları ile de adını duyuran ve organizasyonun yapıldığı Kemer'den yarışmaya katılan Bayram Uysal ve Emre Coşar aldı.

Enduro GP Genel Klasmanda Bayram Uysal 58 dakika 47 saniyelik derecesiyle birinci oldu.  1 saat 23 saniyelik derecesiyle Emre Coşar ikinci, 1 saat 3 dakikalık derecesiyle Gökhan Kart üçüncü oldu. 

E1 kategorisinde Gökhan Kart birinci olurken, İbrahim Ercan Sungur ikinci, Erhan Sertkaya ise üçünü oldu. 

E2 kategorisinde Murat Kökcü birinci, Eren Mert Kocaman ikinci, Ahmet Okatan da üçüncülüğü kazandı. 

E3 kategorisinde Bayram Uysal birinci olurken, Emre Coşar ikinci, Cemil Yurt üçüncülüğü elde etti. 

EB kategorisinde Şaban Özdemir birinci, Erdem Toraydın ikinci, Sinan Ordu üçüncü oldu. 

EC kategorisinde İbrahim Taş birinci, Berkant Karademir ikinci, Şuhayip Demirkıran üçüncülüğü kazandı. 

EG kategorisinde Muhammet Çetin birinciliği elde ederken, Doğukan Duruman ikinci, Mehmet Sadıç ise üçüncü oldu. 

EV kategorisinde Nazmi Malkoç birinci olurken, Ali Baydaş ikinci, Özkan Özkan üçüncü oldu. 

ATV GP Genel Klasman kategorisinde Sona Singh birinciliği elde ederken, Burak Kaya ikinci, Ahmet Özgül üçüncü oldu. 

S1 kategorisinde Hüseyin Can Şimşek birinciliği elde etti. 

S2 kategorisinde de Sona Singh birinciliği elde ederken, Burak Kaya ikinci, Ahmet Özgül üçüncü oldu. 

Yarışlar sonrası dereceye giren sporculara ödül olarak kupa verildi. 

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yarışların Kemer'de düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Başkan Topaloğlu, Kemer'in Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğuna dikkat çekerek, “Yarışlar, Kemer'de spor turizmine büyük katkı sağladı. Spor organizasyonlarına her zaman ev sahipliği yapmaya hazırız. Kemer, spor turizmi için bulunmaz kaftan gibidir. Doğası, havası ve coğrafyası he türlü spor organizasyonuna müsaittir. Yarışlara, belediye olarak her türlü desteği verdik. Bundan sonraki etkinliklere de destek olmaya hazırız. Dereceye giren sporcuları tebrik ediyorum" diye konuştu.  

KEMK Başkanı Semih Özdemir ise “Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 3'üncü ayak yarışımızı tamamladık. Yaklaşık 55 yarışçı katıldı. 33 kilometrelik alan 4 etap olarak geçildi. Ufak bir kazamız oldu. Onun haricinde hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Yarışmayı kazanan birinci ve ikincilerimiz Kemer'den sporcularımız. Bütün yarışmaya katılan ve kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

 

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