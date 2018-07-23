Türkiye, Dünya Şampiyonası'nda Avrupa'yı temsil edecek

Selin GÜRSEL – Ömer HASAR / İSTANBUL, ()

AVRUPA Üniversitelerarası Espor Şampiyonası'nda şampiyon olan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Esports takımı, Türkiye'yi ve Avrupa'yı Dünya Şampiyonası'nda temsil edecek. Basın toplantısında konuşan Espor Danışmanı Serhat Bekdemir, "Bizim için zor diye bir şey yok, imkansız da biraz zaman alıyor" dedi.

İspanya'nın Tenerife kentinde oynanan son maçta BAU Esports takımı, 1-0 geride başladığı mücadeleyi 2-1 kazandı. Şampiyonluk kupasını ülkemize getiren BAU Esports oyuncuları, Çin'in Xi'an kentinde, 16-19 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda hem ülkemizi hem de Avrupa bölgesini temsil edecek. Okulun Beşiktaş'taki kampüsünde düzenlenen basın toplantısına, BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, BAU Mütevelli Heyeti Üyesi Ziya Alpay, BAU Esports takımı Danışmanı Serhat Bekdemir ve takım oyuncuları katıldı.

"BU ÖĞRENCİLERİMİZİN OKUL ORTALAMALARI DA 2.50'NİN ÜZERİNDE"

Basın toplantısında okul yönetimine ve okul personeline teşekkür eden Danışman Serhat Bekdemir, "Takım çok iyi biliyor ki, bizim için zor diye bir şey yok, imkansız da biraz zaman alıyor. Bu süreç bir buçuk senemizi aldı. Bu öğrencilerimizin okul ortalamaları da 2.50'nin üzerindedir. Bu ikisini beraber başarabilmiş olmak Avrupa şampiyonluğundan çok daha büyük bir gurur bence. Çünkü şu anda dünyaya örnek olabilecek noktaya gelmiş durumdayız. Takımımız, önce Türkiye'deki 16 üniversiteyi yenerek Türkiye şampiyonu oldu daha sonra da 11 ülkeyi yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Önümüzdeki ay Çin'in Xi'an kentinde dünya kupasına katılacak. Gençlere olan güvenim sonsuz bir şekilde devam edecek" şeklinde konuştu.

"ESPOR'A GÖNÜL VEREN GENÇLERE BURS SAĞLIYORUZ"

Takımı 2 sene önce kurduklarını ifade eden BAU Rektörü Yalçın, "BAU Esports Takımı kısa bir süre önce Avrupa'da yapılan şampiyonada Avrupa 1'incisi oldu ve dünya şampiyonasında sadece Türkiye'yi değil, Avrupa'yı da temsil etme hakkına sahip oldu. Bundan 2 sene önce Esports Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni açtık. Apply BAU adı altında uyguladığımız burs sistemimizle Espor'a gönül veren gençleri de desteklemeye başladık. Tam burslar vererek, bu öğrencilerin en azından eğitim öğretim açısından maddi sorunları olmasın istedik" dedi.

"FİNAL MAÇINDA 'GALİBA ŞAMPİYONLUK GİTTİ' DEDİM"

Takımın ilk olarak 16 üniversite arasından Türkiye şampiyonu olduğunu ifade eden takım koçu Ahmet Can Aslan, şunları söyledi: "Sonra Avrupa'ya gittik ve 11 takımı da yenerek Avrupa şampiyonu olduk. Şimdi Dünya Şampiyonası'na gidiyoruz. Orada daha güçlü ve daha dişli rakiplerimiz var. Orada da başarılı olacağımıza inanıyorum. Yani kupayı getirmesek bile ilk 3'e gireceğimizi düşünüyorum ama kupa da zor değil" dedi.

Final maçının oldukça heyecanlı geçtiğini dile getiren Aslan, "Final maçında Portekiz'e karşı oynadık ve 1-0 yenik başladık maça. Sonra 'Galiba şampiyonluk gitti' diyordum ama sonra takımım oyunu gayet güzel bir şekilde geri çevirdi."

"KENDİLERİNE GÜVENSİNLER, BAŞARIRIZ"

Takımın arkasında çok büyük bir camia olduğunu ifade eden BAU Mütevelli Heyeti Üyesi Ziya Alpay, "Takım aslında mesajı kendi verdi. Biz kendilerine güveniyoruz, arkalarında koskoca bir camia var. Sadece arkadaşları, üniversite değil bütün Bahçeşehir eğitim kurumları akabinde de bütün Türkiye var. Hepsi orada onların heyecanını paylaşacak, onları destekleyecektir. Kendilerine güvensinler, başarırız " ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Basın toplantısından detaylar

- BAU Mütevelli Heyeti Üyesi Ziya Alpay'ın konuşması

- BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın'ın röportjaı

- Takım koçu Ahmet Can Aslan'ın röportajı

- BAU Esports takımı Danışmanı Serhat Bekdemir'in konuşması

- BAU Mütevelli Heyeti Üyesi Ziya Alpay'ın röportajı

- Oyuncuların Enver Yücel ile toplu görüntüsü

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23.07.2018 - Haber Kodu : 180723099