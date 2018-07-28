Türkiye'den Yaşar Doğu Şampiyonası'nın ikinci gününde 6 madalya

İSTANBUL () - Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nın ikinci gününde Türkiye 6 madalya kazandı.

İstanbul Bahçelievler Hasan Doğan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve bu yıl 46'ncı kez düzenlenen Yaşar Doğu Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye 6 madalyaya uzandı.

Erkeklerde 57 kiloda Süleyman Atlı, 86 kiloda Fatih Erdin, 97 kiloda Fatih Yaşarlı bronz madalyanın sahibi oldu. Kadınlarda ise 55 kiloda Nurufe Duman bronz, 72 kiloda Beste Altuğ altın, 72 kiloda Neslihan Ulusoy bronz madalya kazandı.

Böylelikle Türkiye, Uluslararası 46'ncı Yaşar Doğu Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününü bir altın ve 5 bronz madalya olmak üzere toplam 6 madalya ile tamamlamış oldu.

Öte yandan Yaşar Doğu'da yılın maçını İtalyan Chamizo kazandı.

Turnuva yarın saat 11.00'de oynanacak repesaj ve saat 12.00'de oynanacak final maçlarıyla sona erecek.

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