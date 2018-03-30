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Türkiye'de menajerlere ödenen paralar belli oldu

En çok para ödeyen Galatasaray En az ödeyen Teleset Mobilya Akhisarspor İSTANBUL,() Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Türk kulüplerinin futbolcu menajerlerine yaptıkları ödemeleri açıkladı. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklalamada:...

Türkiye'de menajerlere ödenen paralar belli oldu

En çok para ödeyen Galatasaray

En az ödeyen Teleset Mobilya Akhisarspor

İSTANBUL,()

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Türk kulüplerinin futbolcu menajerlerine yaptıkları ödemeleri açıkladı.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklalamada: "Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı hükümleri uyarınca, 2017-2018 Futbol Sezonunda Şubat ayı sonu itibariyle futbol menajerlerinin dâhil oldukları işlemler, futbol menajerlerine toplam yapılmış olan ödemeler ve Federasyonumuzdan lisanslı olup vizesi devam eden futbol menajerlerinin listeleri, Talimatımızın 12/2 hükmü doğrultusunda aşağıda ilan edilmiştir" denildi.
EN ÇOK PARA ÖDEYEN GALATASARAY
Sezon başında yaptığı transfer hamleleriyle dikkat çeken Galatasaray, futbolcu menajerlerine en çok para ödeyen takım oldu. Sarı-Kırmızılı ekip, 3.5 milyon Euro ödeme ile ilk sırada yer aldı.
Galatasaray'ı 2.2 milyon Euro ve 804 bin TL ile Medipol Başakşehir takip etti. Listenin 3'üncü sırasında ise ödediği 1.442 milyon Euro ile Fenerbahçe yer aldı.
EN AZ ÖDEYEN TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
Süper Lig ekipleri arasında en az ödeme yapan takım Teleset Mobilya Akhisarspor oldu. Yeşil-Siyahlı ekip, futbolcu menajerlerine sadece 59 bin TL ödedi. Listenin ikinci sırasında ise Göztepe yer aldı. İzmir ekibinin futbolcu menejerlerine ödediği toplam para ise 120 bin TL.
Diğer kulüplerin ödediği paralar ise şöyle:
Antalyaspor: 544 bin Euro
Atiker Konyaspor: 703 bin Euro + 220 bin TL
Aytemiz Alanyaspor: 565 Bin 340 Euro
Beşiktaş: 75 bin Euro
Fenerbahçe: 1 milyon 442.500 Euro
Galatasaray: 3 milyon 500 bin Euro
Göztepe: 120 bin TL
Kardemir Karabükspor: 670 bin Euro + 65 bin TL
Medipol Başakşehir: 2 milyon 221 bin Euro + 804 bin 910 TL
Osmanlıspor: 130 bin Euro 
Teleset Mobilya Akhisarspor: 59 bin TL
Trabzonspor: 1 milyon 296 bin Euro

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