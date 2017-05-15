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Türkiye Cimnastik Milli Takımı İslam Oyunları'nı 14 madalya ile tamamladı

ERCAN ATA / BAKÜ,() - TÜRKİYE Cimnastik Milli Takımı, Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nı bugün yapılan final yarışmaları ile tamamladı. Ay-yıldızlı ekipte üç gün süren yarışmalar sonunda...

Türkiye Cimnastik Milli Takımı İslam Oyunları'nı 14 madalya ile tamamladı

ERCAN ATA / BAKÜ,() - TÜRKİYE Cimnastik Milli Takımı, Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nı bugün yapılan final yarışmaları ile tamamladı.
Ay-yıldızlı ekipte üç gün süren yarışmalar sonunda Türkiye Cimnastik Milli Takımı erkeklerde aldın, kadınlarda ise gümüş madalyanın sahibi oldu.
Bireysel olarak madalya kazanan sporcular şöyle:
ERKEKLER:
İbrahim Çolak halkada altın, Ahmet Önder atlama masasında altın, Ferhat Arıcan paralel barda altın, Ferhat Arıcan barfikste gümüş, Ahmet Önder yerde bronz, Ahmet Önder barfikste bronz madalya kazandı.
KADINLAR:
Demet Mutlu kızparalelinde altın, Göksu Üçtaş Sanlı dengede altın ve yerde gümüş, Ekin Morova kızparalelinde bronz, Demet Mutlu yerde bronz, Selen Bektaş, Başak Nida Karaevli ve Ecem Çankaya'dan oluşan ritmik takımlar ise bronz madalyanın sahibi oldu.

(FOTOĞRAFLI)
 

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