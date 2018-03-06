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Türkiye Cimnastik Federasyonu Genel Kurulu iptal edildi

Ercan ATA / Ankara,() - TÜRKİYE  Cimnastik Federasyonu Genel Kurulu için Ankara 15'inci Asliye Hukuk Mahkemesine usule aykırı yapıldığı gerekçesi ile açılan davada iptal kararı çıktı. Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun 30 Ekim 2016 tarihinde...

Türkiye Cimnastik Federasyonu Genel Kurulu iptal edildi

Ercan ATA / Ankara,() - TÜRKİYE  Cimnastik Federasyonu Genel Kurulu için Ankara 15'inci Asliye Hukuk Mahkemesine usule aykırı yapıldığı gerekçesi ile açılan davada iptal kararı çıktı.
Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun 30 Ekim 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nun iptali için açılan dava Ankara 15'inci Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü. 27 Ocak 2017 tarihinde usule aykırı yapıldığı gerekçesi ile açılan davanın 5'inci celsesinde mahkeme hakimi Mehmet Güven, davanın kabulü ile, Türkiye Cimnastik Federasyonunun 30.10.2106 tarihinde yapılan 4'üncü Olağan Genel Kurulun iptaline karar verdi.
DAVA SÜRECİ
Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun 30 Ekim 2016 tarihinde yapılan seçimlerinde başkan adaylığı için imza toplayan Seyfettin Gebeş'in adaylığı kabul edilmemişti. Bu nedenle Gebeş, genel kurulun iptali için avukatı Ömer Faruk Eski aracılığı ile dava açtı. Mahkemeye sunulan dilekçede, adaylık başvurusunun reddedilmesi nedeniyle genel kurulun iptalini istedi. Gebeş'in avukatı Eski tarafından 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dosyasında kanıt olarak federasyon başkanlığına yazılmış itiraz dilekçesi, federasyona yapılan itirazın reddine ilişkin karar, Spor Tahkim Kurulu'na itiraz dilekçesi, Spor Tahkim Kurulu kararı, adaylık başvuru formu, adaylık başvurusu reddi ve Danıştay kararı delil olarak gösterilmişti.
Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun 2 hafta süre içinde bu karara itiraz hakkı var. Federasyon 15'inci Asliye Hukuk Mahkemesinin vermiş olduğu karara itiraz edebilmek için Bölge Adliye Mahkemesine gidecek.
(FOTOĞRAFLI)

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