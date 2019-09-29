Türkiye Büyükler 2'nci Lig Serbest Güreş müsabakaları yapıldı
Türkiye Büyükler 2’nci Lig Serbest Güreş müsabakaları Ankara Yaşar Doğu Spor Salonu'nda yapıldı. Karşılaşmalar sonrasında kulüpler sıralaması şu şekilde oluştu: 1- Ankara Gazililer Engelli Spor Kulübü - 180 puan 2- İzmir Büyükşehir...
Karşılaşmalar sonrasında kulüpler sıralaması şu şekilde oluştu:
1- Ankara Gazililer Engelli Spor Kulübü - 180 puan
2- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü - 169 puan
3- Sivas Zara Belediyesi Spor Kulübü - 165 Puan
Müsabakalar sonunda dereceye giren güreşçiler ise şunlar:
57 Kg: 1- Mustafa İsmail Malgaç - 2- Emre Bozkır - 3- Süleyman Konak - 3- Yunus Aruz
61 Kg: 1- Veysel Alkan -2- Mert Çınar - 3- Doğan Kara - 3- Aytekin Akbulut
65 kg: 1- Yasin Aydemir - 2- Ertuğrul Sayılı - 3- Özgür Bakar - 3- Kazım Güllü
70 kg: 1- Serkan Arslan- 2- Özgür Yiğit - 3- Onur Atalay - 3- Yüksel Sarıçiçek
74- Kg: 1- İsa Demir -2- Arif Erdoğan - 3- Volkan Çelebi - 3- Engin Bozkurt -
79 Kg: 1- Uğur Özturgut - 2- Efe Sami Ünal - 3- Yakup Güle - 3- İbrahim Şamil Özak
86 Kg: 1- Ramazan Gargı - 2- Erkan Taş - 3- Mehmet Ali Küçükosman - 3- Mehmet Şahin
92 Kg: 1- Hüseyin Kalaycı - 2- Emincan Enez- 3- Temel Altıntaş -3- Hüseyin Kırlar
97 Kg: 1- İsa Göçen - 2- Enes Turan - 3- Ali Önder Tutuş - 3- İsmet Şahin
125 kg: 1- Yunus Çıldır -2- Emin Öztürk - 3- Yüksel Erçeli - 3- Mustafa Cebeci
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|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
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|9
|7. Galatasaray
|6
|9
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|6
|8
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|8
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|8
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|8
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|5
|5
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|5
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|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Balıkesirspor
|6
|10
|6. Keçiörengücü
|6
|10
|7. Osmanlıspor
|6
|10
|8. Adana Demirspor
|5
|9
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
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|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. West Ham
|7
|12
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|7
|11
|6. Chelsea
|7
|11
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|7
|11
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|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
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|7
|9
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|8
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|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
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|7
|7
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|7
|7
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|7
|6
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|7
|6
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|7
|5
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|7
|5
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|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|6
|13
|6. Athletic Bilbao
|7
|12
|7. Villarreal
|7
|11
|8. Sevilla
|6
|10
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2