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Türkiye Büyükler 2'nci Lig Serbest Güreş müsabakaları yapıldı  

Türkiye Büyükler 2’nci Lig Serbest Güreş müsabakaları Ankara Yaşar Doğu Spor Salonu'nda yapıldı.  Karşılaşmalar sonrasında kulüpler sıralaması şu şekilde oluştu: 1- Ankara Gazililer Engelli Spor Kulübü - 180 puan 2- İzmir Büyükşehir...

SPOR 29.09.2019, 21:13
Türkiye Büyükler 2'nci Lig Serbest Güreş müsabakaları yapıldı  
Türkiye Büyükler 2’nci Lig Serbest Güreş müsabakaları Ankara Yaşar Doğu Spor Salonu'nda yapıldı. 
Karşılaşmalar sonrasında kulüpler sıralaması şu şekilde oluştu:
1- Ankara Gazililer Engelli Spor Kulübü - 180 puan
2- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü - 169 puan
3- Sivas Zara Belediyesi Spor Kulübü - 165 Puan

Müsabakalar sonunda dereceye giren güreşçiler ise şunlar:
57 Kg: 1- Mustafa İsmail Malgaç - 2- Emre Bozkır - 3- Süleyman Konak - 3- Yunus Aruz 
61 Kg: 1- Veysel Alkan -2- Mert Çınar - 3- Doğan Kara - 3- Aytekin Akbulut 
65 kg: 1- Yasin Aydemir - 2- Ertuğrul Sayılı - 3- Özgür Bakar - 3- Kazım Güllü 
70 kg: 1- Serkan Arslan- 2- Özgür Yiğit - 3- Onur Atalay - 3- Yüksel Sarıçiçek
74- Kg:  1- İsa Demir -2- Arif Erdoğan - 3- Volkan Çelebi - 3- Engin Bozkurt - 
79 Kg:  1- Uğur Özturgut - 2- Efe Sami Ünal -  3- Yakup Güle - 3- İbrahim Şamil Özak 
86 Kg: 1- Ramazan Gargı - 2- Erkan Taş - 3- Mehmet Ali Küçükosman -  3- Mehmet Şahin  
92 Kg: 1- Hüseyin Kalaycı - 2- Emincan Enez- 3- Temel Altıntaş -3- Hüseyin Kırlar 
97 Kg:  1- İsa Göçen - 2- Enes Turan - 3- Ali Önder Tutuş - 3- İsmet Şahin 
125 kg: 1- Yunus Çıldır -2- Emin Öztürk - 3- Yüksel Erçeli - 3- Mustafa Cebeci 

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