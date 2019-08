Türkiye Büyük Finali'nde Şampiyon Royal Youth

Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi'nde 2019 Yaz Mevsimi'nin en iyisi belli oldu. Espor tutkunlarını Riot Games Espor Sahnesi'nde buluşturan ve 1 milyona yakın izleyicinin ekranlardan takip ettiği büyük finalin sonunda kupanın sahibi, rakibini 3-2'lik skorla mağlup eden Royal Youth oldu.

Bu yıl Riot Games Espor Sahnesi'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı ve büyük bir coşkuya sahne olan görkemli finalin sonunda kupaya uzanan takım, kıran kırana geçen karşılaşmayı 3-2'lik skorla kazanan Royal Youth oldu. Tansiyonun bir an olsun düşmediği final mücadelesinde, TBF tarihinde ilk kez final serisi 5 maça kadar uzadı.

Riot Games Türkiye tarafından bu yıl yedinci kez gerçekleştirilen ve Türkiye'nin en büyük espor etkinliklerinden olan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Türkiye Büyük Finali'nde yıldızlar, şampiyonluk için mücadele etti.Bahçeşehir SuperMassive ile Royal Youth arasında geçen zorlu mücadelede Royal Youth, geriden gelerek başladığı final serisinde son düzlükte rakibini geçerek şampiyonluk ipini göğüsledi.

Büyük Final günü Riot Games Espor Sahnesi 1.000'den fazla League of Legends ve espor tutkununu ağırlarken, Sahne'nin yanında kurulan festival alanı da 2 binden fazla espor tutkununu sabahın erken saatlerinden itibaren bir araya getirdi. Tüm gün devam eden aktivitelerle Büyük Final heyecanını doyasıya yaşayan ziyaretçiler, festival alanında LoL ve LoLespor dünyasının tanıdık yüzleriyle bir araya geldi. Ayrıca YouTube, Twitch ve Facebook üzerinden yapılan canlı yayınlarla 1 milyona yakın kişi de bu büyük heyecana ekranları başında ortak oldu.

ONUR TAMER: ÇOK KEYİFLİ BİR MÜCAEDELEYE TANIKLIK ETTİK

Riot Games Ülke Müdürü Onur Tamer, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Türkiye Büyük Finali'nde yaşanan mücadeleyi değerlendirirken, "Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Türkiye Büyük Finali'nin 7. yılında, bir kez daha espor tutkunlarıyla bir araya geldik. Öncelikle bu özel günde bizi yalnız bırakmayarak Sahne'yi hıncahınç dolduran ve bu heyecanlı karşılaşmayı farklı mecralardan takip eden tüm izleyicilerimize, takımlarımıza ve sponsorlarımıza teşekkürü borç bilirim. Bu önemli organizasyona bu sene kendi evimizde, Avrupa'nın en büyüğü olan Riot Games Espor Sahnesi'nde ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok keyifli bir mücadeleye tanıklık ettiğimiz final gününde, iki başarılı takımımız sezon boyunca verdikleri büyük mücadelenin karşılığını bu büyük espor coşkusuna ortak olarak aldılar ve bizlere çok özel bir espor şöleni yaşattılar. Bu güzel espor gününde verdiği mücadele ile sezonun en büyük kupasını kaldıran Royal Youth'u ve buraya kadar gelme başarısını gösteren Bahçeşehir SuperMassive ekibini içtenlikle tebrik ediyorum" dedi.

"ESPOR İÇİN BİR DEVRİM FİTİLİ ATEŞLEDİK"

Hayata geçirilen yatırımlarla Türkiye'de esporun önemli bir atılım içinde olduğunu vurgulayan Tamer, "Espor için Türkiye'de adeta yeni bir devrin fitilini ateşledik. Gerek sürdürülebilirliği yakalamak için ligimizde uyguladığımız yapısal değişiklikler gerekse Ocak ayında hayata geçirdiğimiz ve ülkemizde ilk olan Riot Games Espor Sahnesi yatırımıyla beraber espor ülkemizdeki potansiyelini gösterme şansını daha da fazla yakaladı. Hayata geçirdiğimiz uygulamalarla, profesyonel oyunculardan markalara kadar tüm taraflara faydalı olmak için çalışıyoruz. Riot Games Türkiye olarak ülkemizde esporun nesiller boyun devam edecek bir spor haline dönüşmesi için yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ROYAL YOUTH AVRUPA BİLETİNİ ALDI

League of Legends Dünya Şampiyonası 2019'da Avrupa'ya geri döndü. Büyük finalden galibiyetle ayrılan Royal Youth, Ekim ayında Berlin'de başlayacak ve 10 Kasım'da Paris'te noktalanacak League of Legends Dünya Şampiyonası'nda, bilinen adıyla Worlds'de ülkemizi temsil edecek

