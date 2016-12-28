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Türkiye Briç Federasyonu'nundan Omurilik Felçlileri Derneği destek

ERCAN ATA / ANKARA,() - TÜRKİYE'nin birçok şehrinde, simultane briç oynayan briçseverlerin katılım bedellerinin bir kısmı Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne bağışlandı. Türkiye Briç Federasyonu'nun sosyal sorumluluk projesi kapsamında...

Türkiye Briç Federasyonu'nundan Omurilik Felçlileri Derneği destek

ERCAN ATA / ANKARA,() - TÜRKİYE'nin birçok şehrinde, simultane briç oynayan briçseverlerin katılım bedellerinin bir kısmı Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne bağışlandı.

Türkiye Briç Federasyonu'nun sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği turnuvada, yaklaşık 5 bin katılımcı farklı şehirlerde olmalarına rağmen, aynı salonda oynuyormuş gibi mücadele ettiler. Böylece sonuçları aynı çatı altında buluşturan ve "simultane briç" olarak adlandırılan turnuvanın katılım bedellerinin bir bölümü, omurilik felçlilerine ayrıldı.

Türkiye Briç Federasyonu Başkanı Nafiz Zorlu, Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Kuru ve projenin mimarı Metin Kızılkaya, katılım bedellerinden elde edilen 15 bin TL'yi, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Ramazan Baş'a teslim etti. Daha önce plastik kapak kampanyası ile adını duyuran Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, bu yardımın derneğin bakım merkezindeki engellilerin ihtiyaçları için kullanılacağını belirtti. Türkiye Briç Federasyonu Başkanı Nafiz Zorlu ise sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini belirtti.

(FOTOĞRAFLI)

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