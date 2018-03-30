Türkiye - Bosna Hersek özel maçı yarın Çankırı'da oynanacak

Ramazan SARICI / ÇANKIRI,() - Türkiye Masterler ve Veteranlar Milli Takımı ile Bosna Hersek Masterler ve Veteranlar Milli Takımı dostluk maçında yarın Çankırı'da karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadında oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.

"2018 Çankırı Farkındalık Yılı" kapsamında Çankırı Belediyesi tarafından organize edilen ve Türkiye Masterler ve Veteranlar Federasyonu Başkanı Kenan Gürsu’nun desteği ile Türkiye - Bosna Hersek Masterler ve Veteranlar milli takımları yarın Çankırı'da mücadele edecek.

Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, tüm sporseverleri maça davet ederek maça girişlerin ücretsiz olacağını müjdeledi. Maç öncesi taraftarlara Türk bayrağı da dağıtılacak.