Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi...
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....

Türkiye - Bosna Hersek özel maçı yarın Çankırı'da oynanacak

Ramazan SARICI / ÇANKIRI,() - Türkiye Masterler ve Veteranlar Milli Takımı ile Bosna Hersek Masterler ve Veteranlar Milli Takımı dostluk maçında yarın Çankırı'da karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadında oynanacak mücadele saat 16.00'da...

Türkiye - Bosna Hersek özel maçı yarın Çankırı'da oynanacak

Ramazan SARICI / ÇANKIRI,() - Türkiye Masterler ve Veteranlar Milli Takımı ile Bosna Hersek Masterler ve Veteranlar Milli Takımı dostluk maçında yarın Çankırı'da karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadında oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.
"2018 Çankırı Farkındalık Yılı" kapsamında Çankırı Belediyesi tarafından organize edilen ve Türkiye Masterler ve Veteranlar Federasyonu Başkanı Kenan Gürsu’nun desteği ile Türkiye - Bosna Hersek Masterler ve Veteranlar milli takımları yarın Çankırı'da mücadele edecek.
Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, tüm sporseverleri maça davet ederek maça girişlerin ücretsiz olacağını müjdeledi. Maç öncesi taraftarlara Türk bayrağı da dağıtılacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314