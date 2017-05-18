Türkiye, boksta 2 madalya kazandı

ERCAN ATA / BAKÜ,() - AZERBAYCAN'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın 6. gününde Türkiye, boksta birer gümüş ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin 10 sporcu ile mücüdele ettiği 4. İslami Dayanışma Oyunları boks branşında müsabakalar sona erdi. Ay-yıldızlı ekip oyunları boksta 2 madalya ile sonlandırdı.

Bugün yapılan mücadeleler sonunda91 kiloda Burak Aksın, Azerbaycanlı rakibi Teymur Mammadov'a mağlup olarak gümüş madalya kazandı. 81 kiloda Cem Karlıdağ ise bronz madalyayı boynuna taktı.

