Türkiye Boks Şampiyonası sürüyor

TÜRKİYE Boks Federasyonu’nun 2016 yılı faaliyet programında yer alan ve bu yılın son büyük turnuvası olan 15 Temmuz Şehitleri Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda ikinci gün tamamlandı.Atatürk Spor Salonu’nun ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda sporcular 2 seansta toplam 14 maç yaptı. Geçtiğimiz dönemlerde Çanakkale, Antalya ve Malatya’da yapılan grup maçlarında kendi sıkletlerinde ilk 4’e giren sporcuların ringe çıktığı şampiyonada bugün alınan sonuçlar şöyle:1. seans46-49 kgRaif Kırsüleymanoğlu (Samsun) – Ertuğrul Erdemir (Malatya) 3-0Erdi Karatuç (Ankara) – Mustafa Uzun (Ankara) 0-3Burak Yücel (Erzurum) – Taha Kaçar (Erzurum) 3-064 kgAhmet Yarıl (Ankara) – Soner Muğlu (İzmir) – Ahmet Yarıl, nakavt ile kazandıÖzkan Kuzgun (Erzurum) – İsa Akbaş (Ankara) – Özkan Kuzgun nakavt ile kazandıOkan Ayvaz (Trabzon) – Adem Furkan Avcı (İstanbul) 0-3Rıdvan Apak (Muş) – Ali Melih Özsarı (Ankara) 0-3Emrah Kuzgun (Erzurum) – Cengiz Uyumaz (Kayseri) 0-375 kgBatuhan Kılıç (Trabzon) –Bilal Çil (Kütahya) 3-0İhsan Erdoğan (Ankara) – Erol Özkal (Erzurum) 2-1Emrah Ekin (İstanbul) – Evren Tubikoğlu (İstanbul) 0-3Raşit Ceylan (Ankara) – Yuroslav Manuilov (Ankara) 0-3Zafer Elasan (Van) – Abdülkadir Köroğlu (Trabzon) 0-391 kgAykut Koyun (Manisa) – Fikret Barış Taş (İstanbul) 0-381 kgGençkan Yağmur (Ankara) – Tarık Akyüz (Ankara) 3-0Resul Coşan (Muş) – Deniz Demir (Kayseri) 3-0

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