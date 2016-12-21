Türkiye Boks Şampiyonası sürüyor

Atatürk Spor Salonu’nun ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda sporcular 2 seansta toplam 14 maç yaptı. Geçtiğimiz dönemlerde Çanakkale, Antalya ve Malatya’da yapılan grup maçlarında kendi sıkletlerinde ilk 4’e giren sporcuların ringe çıktığı şampiyonada bugün alınan sonuçlar şöyle:
1. seans
46-49 kg
Raif Kırsüleymanoğlu (Samsun) – Ertuğrul Erdemir (Malatya) 3-0
Erdi Karatuç (Ankara) – Mustafa Uzun (Ankara) 0-3
Burak Yücel (Erzurum) – Taha Kaçar (Erzurum) 3-0
64 kg
Ahmet Yarıl (Ankara) – Soner Muğlu (İzmir) – Ahmet Yarıl, nakavt ile kazandı
Özkan Kuzgun (Erzurum) – İsa Akbaş (Ankara) – Özkan Kuzgun nakavt ile kazandı
Okan Ayvaz (Trabzon) – Adem Furkan Avcı (İstanbul) 0-3
Rıdvan Apak (Muş) – Ali Melih Özsarı (Ankara) 0-3
Emrah Kuzgun (Erzurum) – Cengiz Uyumaz (Kayseri) 0-3
75 kg
Batuhan Kılıç (Trabzon) –Bilal Çil (Kütahya) 3-0
İhsan Erdoğan (Ankara) – Erol Özkal (Erzurum) 2-1
Emrah Ekin (İstanbul) – Evren Tubikoğlu (İstanbul) 0-3
Raşit Ceylan (Ankara) – Yuroslav Manuilov (Ankara) 0-3
Zafer Elasan (Van) – Abdülkadir Köroğlu (Trabzon) 0-3
91 kg
Aykut Koyun (Manisa) – Fikret Barış Taş (İstanbul) 0-3
81 kg
Gençkan Yağmur (Ankara) – Tarık Akyüz (Ankara) 3-0
Resul Coşan (Muş) – Deniz Demir (Kayseri) 3-0
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