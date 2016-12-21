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Türkiye Boks Şampiyonası sürüyor

TÜRKİYE Boks Federasyonu’nun 2016 yılı faaliyet programında yer alan ve bu yılın son büyük turnuvası olan 15 Temmuz Şehitleri Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda ikinci gün tamamlandı. Atatürk Spor Salonu’nun...

Türkiye Boks Şampiyonası sürüyor
TÜRKİYE Boks Federasyonu’nun 2016 yılı faaliyet programında yer alan ve bu yılın son büyük turnuvası olan 15 Temmuz Şehitleri Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda ikinci gün tamamlandı.
Atatürk Spor Salonu’nun ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda sporcular 2 seansta toplam 14 maç yaptı. Geçtiğimiz dönemlerde Çanakkale, Antalya ve Malatya’da yapılan grup maçlarında kendi sıkletlerinde ilk 4’e giren sporcuların ringe çıktığı şampiyonada bugün alınan sonuçlar şöyle:
1. seans
46-49 kg
Raif Kırsüleymanoğlu (Samsun) – Ertuğrul Erdemir (Malatya) 3-0
Erdi Karatuç (Ankara) – Mustafa Uzun (Ankara) 0-3
Burak Yücel (Erzurum) – Taha Kaçar (Erzurum) 3-0
64 kg
Ahmet Yarıl (Ankara) – Soner Muğlu (İzmir) – Ahmet Yarıl, nakavt ile kazandı
Özkan Kuzgun (Erzurum) – İsa Akbaş (Ankara) – Özkan Kuzgun nakavt ile kazandı
Okan Ayvaz (Trabzon) – Adem Furkan Avcı (İstanbul) 0-3
Rıdvan Apak (Muş) – Ali Melih Özsarı (Ankara) 0-3
Emrah Kuzgun (Erzurum) – Cengiz Uyumaz (Kayseri) 0-3
75 kg
Batuhan Kılıç (Trabzon) –Bilal Çil (Kütahya) 3-0
İhsan Erdoğan (Ankara) – Erol Özkal (Erzurum) 2-1
Emrah Ekin (İstanbul) – Evren Tubikoğlu (İstanbul) 0-3
Raşit Ceylan (Ankara) – Yuroslav Manuilov (Ankara) 0-3
Zafer Elasan (Van) – Abdülkadir Köroğlu (Trabzon) 0-3
91 kg
Aykut Koyun (Manisa) – Fikret Barış Taş (İstanbul) 0-3
81 kg
Gençkan Yağmur (Ankara) – Tarık Akyüz (Ankara) 3-0
Resul Coşan (Muş) – Deniz Demir (Kayseri) 3-0

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