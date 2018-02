Türkiye Boks Ligi yarın başlıyor

ERCAN ATA - ANKARA /

Türkiye Boks Federasyonu tarafından bu yıl hayata geçirilen Spor Toto Türkiye Boks Ligi'nin ilk hafta maçlarının tartıları yapıldı.

İlk defa düzenlenen Türkiye Boks Ligi'nde maçlar yarın Ankara Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak. 12 takımın katıldığı Türkiye Boks Ligi'nin tartı çekimi ve teknik toplantısı gerçekleşti.

Teknik toplantıya katılan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, ülkemizde ilk kez düzenlenen organizasyonun Türk boks tarihi için bir milat olduğunu belirterek, 15 günde bir müsabaka düzenleneceğini ve lig sonunda ilk 3'e giren takımlara ödül de verileceğini söyledi.

Gözgeç şöyle devam etti:

''Burada 12 cengaver var. Kim bu cengaverler, katılımcı 12 kulübun başkanları, yöneticileri, sporcuları.. İnanıyorum ki onların desteği ile çok daha güzel günlere ulaşacağız. Biz olmasak da devam edecek bir lig istiyoruz. Başarısız olmamızı isteyenlere inat her zaman daha yukarılara çıkacağız. Türkiye Şampiyonası yılda 1 kez yapılıyor. Bir yıllık emeği tek bir şampiyonaya sıkıştırmaktan da kurtarmış olacağız. Kimse boş durmayacak. Kamplar, Milli Takım maçları, lig maçları, yurt dışı programı... Hepsi birlikte yürüyecek."

Maçlarda her sıklette galip takımın kazanacağı bir puan olacağının altını çizen başkan Gözgeç, şunları söyledi:

"Ligde 10 sıklet olacak ve en çok puana ulaşan takım haftayı 3 puanla kapatacak. Bizim ve Türk sporunun en büyük destekçilerinden biri olduğu icin ligin ismini Spor Toto Türkiye Boks Ligi koyduk. İddaa var tabii işin diğer tarafında. Takımların yarıştığı bir yer iddaa ve burada da takımlar yarışıyor. Biz bu işi el ele, omuz omuza inanarak yaparsak Boks Ligi de tıpkı futbol ligi, basketbol ligi gibi olur. İddaa ile ayrıca kulüpler para da kazanacak. Maalesef bunun dışında kulüplerin para kazanma şansı neredeyse yok. Samimi bir şekilde içtenlikle yardım edersek birbirimize her şey çok güzel olacak. Birbirimize kızmak, kötülemek yerine yardımcı olalım ve bu işin altından başarıyla kalkalım. Seneye inşallah 50'nin üzerinde takımdan katılım isteği alacağımıza eminim. Biz bu işin en iyi şekilde yapılması için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu süreçte kulüplere maddi anlamda destek de vereceğiz. Kulüpler kendi giderlerini karşılayabilecek duruma gelince biz yavaş yavaş çekileceğiz."

Ankara Atatürk Spor Salonu'nda Saat 11.00'de başlayacak olan ve boks severlerin ücretsiz olarak takip edebileceği ilk hafta maçlarında program şöyle:

10 ŞUBAT CUMARTESİ

İstanbul Bağcılar Olimpik SK - Hatay Kocaçınar SK

Mersin BB MESKİ SK - Samsun İlkadım Belediye SK

Kayseri Birlik Gençlik ve Spor Kulübü - ASKİ SK

11 ŞUBAT PAZAR

Erzurum Gençlik ve Spor Kulübü - Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik SK

Beşiktaş JK - Malatya Turgut Özal Boks Kulübü

Fenerbahçe SK - Ankara Sağlık SK

