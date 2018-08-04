Türkiye, Bocce'de Avrupa Şampiyonu 

ANKARA,()

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 9 ülkeden 27 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 10'uncu Avrupa Gençler Bocce Şampiyonası'nda Türkiye şampiyon oldu.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen 10'uncu Avrupa Gençler Bocce Şampiyonası bugün yapılan final müsabakalarıyla sona erdi. Kahramankazan Şehit Samet Cantürk Bocce Salonu'nda 4 gün süren organizasyonda Türkiye, İtalya'yı 2-1 yenerek tarihinde ilk kez takımlarda Avrupa Şampiyonluğunu kazandı. Büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakalar sonrasında takımlarda ikinciliği İtalya, üçüncülüğü ise San Marino ve Slovakya takımları elde etti.

Teklerde ise Avrupa Şampiyonluğunu İtalya'dan Dominico Palumba'da oldu. Slovakya'dan Tomas Stack gümüş madalya, Türkiye'den Cem Şimşek ve San Marino'dan Stella Paoletti bronz madalya kazandılar. Müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara madalyalarını Uluslararası Bocce Konfederasyonu Başkanı ve Türkiye Bocce Dart Federasyonu Başkanı Doc Dr. Mutlu Türkmen, Türkiye Bocce ve Dart Federasyonu Onursal Başkanı Ahmet Recep Tekcan ile Avrupa Konfederasyon Başkanı Bruno Casarini verdi.

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