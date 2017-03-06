Türkiye Bilardo Şampiyonası Serik’te yapılıyor

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () – ANTALYA’nın Serik İlçesi’nde düzenlenen Türkiye Bilardo Şampiyonası’nda 3 kategoride final müsabakaları yapıldı.

Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından Serik’e bağlı Belek turizm merkezindeki Matirim Pine Beach Otel’de düzenlenen Türkiye Bilardo Şampiyonası’nda 3 bant kadınlar, 3 bant gençler ve artistik bilardo kategorilerinde final müsabakaları gerçekleştirildi.

3 bant kadınlar kategorisi finalinde Ayşegül Fendi’yi 30-22 yenen Gülşen Degener şampiyon oldu. Ayşegül Fendi ikinciliği elde ederken, Güzin Müjde Karakaşlı ve İpek Koşdere ise üçüncülüğü paylaştı.

3 bant gençler kategorisi finalinde Arda Güngör’ü 30-22 yenen Alperen Emin Cebeoğlu birinci oldu. Arda Güngör ikinciliği elde ederken, Batuhan Uludağ ve Muhammet Mustafa Kılıç ise üçüncülüğü paylaştı.

Artistik bilardo kategorisi finalinde ise Serdar Gümüş ve Barış Çin karşı karşıya geldi. Çin’i 34-26’lık skorla yenen Serdar Gümüş birinci, Barış Çin ikinci, Emrah Taç ve Mehmet Sezer ise üçüncü oldu.

Final müsabakaları sonrasında düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan ve Başkan vekili Cumabey Germi tarafından verildi.

Türkiye Bilardo Şampiyonası yarın 3 bant büyük erkekler final müsabakasıyla sona erecek.

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