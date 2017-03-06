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Türkiye Bilardo Şampiyonası'nda Pool 1. Etabı sona erdi

 Namık Kemal Kılınç, Serik () Türkiye Bilardo Şampiyonası Pool (cepli bilardo) 1. Etabı sona erdi. Pool oynayan 278 bilardocunun katılımı ile Antalya'nın Serik İlçesi'ne bağlı Belek Turizm Bölgesi'ndeki Maritim Pine Beach Oteli'nde...

Türkiye Bilardo Şampiyonası'nda Pool 1. Etabı sona erdi

 Namık Kemal Kılınç, Serik ()

Türkiye Bilardo Şampiyonası Pool (cepli bilardo) 1. Etabı sona erdi.

Pool oynayan 278 bilardocunun katılımı ile Antalya'nın Serik İlçesi'ne bağlı Belek Turizm Bölgesi'ndeki Maritim Pine Beach Oteli'nde düzenlenen şampiyonada ilk 3 sıralama belli oldu. 6 ayrı kategoride sıralamaya giren sporcular şöyle:

ERKEKLER

1. Sami Erkan Köylü

2. Melih Dağaş

3. Saki Kanatlar

3. Erol Kayas

KADINLAR

1. TC Eylül Kibaroğlu

2. İrem Öç

3. Alara Lara Özüer

3. Aygen Berk

U23

1.Samet Değirmenci

2.Kaan Çenesiz

3.Yusuf Vardar

3.Mustafa Sami Aydın alp

U19

1.Arda Baykara

2.İbrahim Vatansever

3.Baran Kemal Aktaş

Yıldız Kızlar

1.Beyza Yavuz

2. Nursel Okutan

3.Zeynep Beyza Ay

3.Sümeyye Çankaya

Yıldız erkekler

1. Serhat Kunduzcu

2. MuTlu Uymak

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Pool bilardo maçlarından görüntüler

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