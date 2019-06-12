Türkiye - Belçika: 3-1

Tolga SAĞLAM / TRABZON ()

SALON: Beşirli Spor Kompleksi Çok Amaçlı

HAKEMLER: Paul Catalin Szabo Alexi (Romanya), Serdar Nişancıoğlu (Türkiye)

TÜRKİYE: Çağatay Durmaz, Burutay Subaşı, Yasin Aydın, Arslan Ekşi, Adis Lagumdzija, Oğuzhan Karasu, (Burak Mert, Volkan Döne, Yiğit Gülmezoğlu, Metin Toy, Doğukan Ulu, Ertuğrul Gazi Metin, Oğulcan Yatgın)

BELÇİKA: Kindt, Peters, Peeters, Depovere, Thys, Van De Velde (Stuer, Verstraete, Dumont, Hofmans, Van Hoyweghen, Vandeweyer, D'Heer)

SETLER: 25-20, 23-25, 25-14, 25-16

SÜRE: 93 dakika (23, 27, 21, 22)

2019 Avrupa Altın Ligi A Grubu'nda ilk 4 maçını galibiyetle tamamlayan A Milli Erkek Voleybol Takımı, beşinci maçında Trabzon Beşirli Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonu’nda ağırladığı Belçika’ya setlerde 3-1 üstünlük kurarak, bitime bir hafta kala Dörtlü Finale katılma hakkı elde etti. Bu sonuçla 5 maçını da namağlup tamamlayan ay yıldızlılar, 16 Haziran'da Riga'da Letonya ile oynayacağı grubun son maçının ardından 21-22 Haziran tarihlerinde Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edecek.

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