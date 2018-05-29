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Türkiye - Belçika: 3-0

İSTANBUL / SALON: Hala Sportova IBAR HAKEMLER: Zsolt Tibor Mezoffy (Macaristan), Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan) TÜRKİYE: Meryem, Eda, Zehra, Şeyma, Meliha, Cansu, Simge (L) (Beyza, Ceren) BELÇİKA: Grobelna, Lemmens, van Gestel, Herbots,...

Türkiye - Belçika: 3-0

İSTANBUL /

SALON: Hala Sportova IBAR
HAKEMLER: Zsolt Tibor Mezoffy (Macaristan), Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan)
TÜRKİYE: Meryem, Eda, Zehra, Şeyma, Meliha, Cansu, Simge (L) (Beyza, Ceren)
BELÇİKA: Grobelna, Lemmens, van Gestel, Herbots, Van de Vyver, Avermaet, Guilliams (L) (Flament, Neyt (L), Janssens)
SETLER: 25-19, 25-18, 26-24
SÜRE: 80 dakika (25',25',30')

A Milli Bayan Voleybol Takımı, 2018 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ilk maçında Belçika ile karşı karşıya geldi.
Sırbistan'ın Kraljevo şehrinde bulunan Hala Sportova IBAR Salonu'nda oynanan mücadelede rakibini 25-19, 25-18 ve 26-24'lük setlerle 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki yedinci maçında altıncı galibiyetini elde etti. Bu sonucun ardından Milliler, Milletler Ligi'nde puanını 17'ye yükseltti.

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