Türkiye, Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda 19 madalya kazandı

İSTANBUL,()

Türkiye Atletizm Milli Takımı, Stara Zagora'daki Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda 19 madalya kazandı.

Bulgaristan'ın Stara Zagora kentinde 18 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen 71'inci Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye 5 altın, 6 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplam 19 madalya kazandı. Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda Romanya 23, Yunanistan 22, Türkiye ise 19 kez podyuma çıktı.

Şampiyonanın ilk gününde Eşref Apak, Buse Arıkazan, Batuhan Altıntaş ve Alperen Acet altın madalya kazanırken, ikinci günde 4×400 takımı da eklendi. 4×400 bayrak yarışında Abdullah Tütünci, Yavuz Can, Ahmet Kasap ve Batuhan Altıntaş tertibiyle koşan Ay-yıldızlılar, 3:07.17 ile Romanya'nın önünde ipi göğüsledi.

Stara Zagora'da düzenlenen şampiyonada madalya alan isimler şöyle:

ALTIN MADALYA (5)

Çekiç atma – Eşref Apak

400 metre – Batuhan Altıntaş

Yüksek atlama – Alperen Acet

Sırıkla atlama – Buse Arıkazan

4×400 metre bayrak – A.Tütünci, Y.Can, A.Kasap, B.Atıntaş

GÜMÜŞ MADALYA (6)

400 metre – Yavuz Can

3000 metre – Ramazan Özdemir

3000m su engelli – Turgay Bayram

400m engelli – Elif Gören

5000 metre – Emine Hatun Tuna

3000m su engelli – Sümeyye Erol

BRONZ MADALYA (8)

5000 metre – Sezgin Ataç

110m engelli – Batuhan Buğra Eruygun

Sırıkla atlama – Ersu Şaşma

3000 metre – Fatma Arık

400m engelli – Emel Şanlı

1500 metre – Damla Çelik

5000 metre – Sümeyye Erol

Yüksek atlama – Rümeysa Ökdem