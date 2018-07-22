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Türkiye, Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda 19 madalya kazandı

İSTANBUL,() Türkiye Atletizm Milli Takımı, Stara Zagora'daki Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda 19 madalya kazandı. Bulgaristan'ın Stara Zagora kentinde 18 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen 71'inci Balkan Büyükler Atletizm...

Türkiye, Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda 19 madalya kazandı

İSTANBUL,()

Türkiye Atletizm Milli Takımı, Stara Zagora'daki Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda 19 madalya kazandı.
Bulgaristan'ın Stara Zagora kentinde 18 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen 71'inci Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye 5 altın, 6 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplam 19 madalya kazandı. Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda Romanya 23, Yunanistan 22, Türkiye ise 19 kez podyuma çıktı.
Şampiyonanın ilk gününde Eşref Apak, Buse Arıkazan, Batuhan Altıntaş ve Alperen Acet altın madalya kazanırken, ikinci günde 4×400 takımı da eklendi. 4×400 bayrak yarışında Abdullah Tütünci, Yavuz Can, Ahmet Kasap ve Batuhan Altıntaş tertibiyle koşan Ay-yıldızlılar, 3:07.17 ile Romanya'nın önünde ipi göğüsledi.
Stara Zagora'da düzenlenen şampiyonada madalya alan isimler şöyle:
ALTIN MADALYA (5)
Çekiç atma – Eşref Apak
400 metre – Batuhan Altıntaş
Yüksek atlama – Alperen Acet
Sırıkla atlama – Buse Arıkazan
4×400 metre bayrak – A.Tütünci, Y.Can, A.Kasap, B.Atıntaş
GÜMÜŞ MADALYA (6)
400 metre – Yavuz Can
3000 metre – Ramazan Özdemir
3000m su engelli – Turgay Bayram
400m engelli – Elif Gören
5000 metre – Emine Hatun Tuna
3000m su engelli – Sümeyye Erol
BRONZ MADALYA (8)
5000 metre – Sezgin Ataç
110m engelli – Batuhan Buğra Eruygun
Sırıkla atlama – Ersu Şaşma
3000 metre – Fatma Arık
400m engelli – Emel Şanlı
1500 metre – Damla Çelik
5000 metre – Sümeyye Erol
Yüksek atlama – Rümeysa Ökdem

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