Türkiye, Avrupa Şampiyonası'na veda etti

Türkiye - Fransa: 0 - 5

İSTANBUL,()

Türkiye, U19 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Fransa'ya 5-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Finlandiya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 U19 UEFA Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele eden U19 Milli Takımı, B Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa ile karşılaştı. Vaasa kentindeki Hietalahti Stadı'nda oynanan maçta Türkiye, Fransa'ya 5-0 mağlup oldu. Fransa'ya galibiyeti getiren golleri, 2'nci dakikada Guitane, 22 ve 33'üncü dakikalarda Gouiri, 58'inci dakikada Diaby ve 90+2'nci dakikada Cuisance kaydetti.

Türkiye, şampiyonadaki son maçında 23 Temmuz Pazartesi günü Ukrayna ile karşılaşacak.