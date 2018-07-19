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Türkiye Avrupa Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti

Almanya - Türkiye 78- 61 İSTANBUL, () Türkiye Ümit Milli Erkek Basketbol takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek final  maçında Almanya'ya 61-78  kaybederek turnuvaya veda etti.  Almanya'nın Chemnitz şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda...

Türkiye Avrupa Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti

Almanya - Türkiye 78- 61

İSTANBUL, ()

Türkiye Ümit Milli Erkek Basketbol takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek final  maçında Almanya'ya 61-78  kaybederek turnuvaya veda etti. 
Almanya'nın Chemnitz şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, ev sahibi Almanya ile karşılaştı. İlk sette başa baş bir mücadele sergileyen milliler ilk periyodu 13-14 geride kapattı. İkinci periyotla birlikte maça ağırlığını koyan Almanya 41-22'lik skorla 19 sayı önde tamamladı. Üçüncü periyotta farkı koruyan Almanya periyodu 61-41, maçı ise 78-61 kazandı. 
Turnuvaya çeyrek finalde veda eden Türkiye, 5'incilik - 8'incilik klasman mücadelesinde cumartesi İtalya ile karşılaşacak.

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