Türkiye Avrupa Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti

Almanya - Türkiye 78- 61

İSTANBUL, ()

Türkiye Ümit Milli Erkek Basketbol takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Almanya'ya 61-78 kaybederek turnuvaya veda etti.

Almanya'nın Chemnitz şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, ev sahibi Almanya ile karşılaştı. İlk sette başa baş bir mücadele sergileyen milliler ilk periyodu 13-14 geride kapattı. İkinci periyotla birlikte maça ağırlığını koyan Almanya 41-22'lik skorla 19 sayı önde tamamladı. Üçüncü periyotta farkı koruyan Almanya periyodu 61-41, maçı ise 78-61 kazandı.

Turnuvaya çeyrek finalde veda eden Türkiye, 5'incilik - 8'incilik klasman mücadelesinde cumartesi İtalya ile karşılaşacak.